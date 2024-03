VR: Focos de dengue em oficina mecânica são eliminados

Volta Redonda – Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR), em apoio as equipes de endemia da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizaram nesta terça-feira (19) uma operação de combate e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A força-tarefa notificou uma oficina mecânica que era alvo de denúncias no bairro São Lucas.

Além de identificar ambientes propícios a proliferação do inseto, a ação de vistoria teve caráter educativo. O proprietário foi notificado sobre a presença de criadouros do Aedes aegypti, recebeu orientações e se comprometeu a acondicionar pneus de forma adequada. Os agentes voltarão ao local nesta quinta-feira (21).

“Essa ação faz parte da força-tarefa contra a dengue que a prefeitura, por meio da Vigilância Ambiental e outros órgãos têm realizado. São diversos bairros, onde os agentes fazem vistorias, além de orientarem as pessoas acerca dos principais pontos a serem vistoriados e que possam servir de criadouros para o Aedes. Neste caso, nós eliminamos os possíveis focos que lá foram encontrados e orientamos o proprietário a acondicionar os pneus em local correto”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, reforçou que, assim como na segurança pública, o combate à dengue se faz com a participação de todos.

“A melhor forma de nos protegermos é não deixar o mosquito nascer. E para conseguirmos vencer esta guerra, precisamos do auxílio de todos na eliminação da água parada do ambiente. Dez minutos na semana para vistoriar a casa e o quintal já é o suficiente contra o Aedes aegypti. A Ordem Pública está empenhada em zelar pela saúde e segurança da nossa população. Contem conosco”, disse o secretário.

Denúncias

Caso a população queira denunciar algum possível foco de dengue, a situação pode ser informada pela Central de Atendimento Único (CAU) no número 156 ou diretamente com a Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo WhatsApp (24) 99233-4480 ou 3512-8498.