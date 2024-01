VR: Força-tarefa contra dengue chega aos bairros da região do Aterrado nesta quinta e sexta-feira

Volta Redonda – A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, chega ao Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças. As equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI) vão atuar de forma integrada nesta quinta (18) e sexta-feira (19), a partir das 8h.

Cerca de cem funcionários vão se dividir nas vistorias a residências para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito e também orientar os moradores sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti. Além disso, farão serviços de limpeza urbana, como roçada, capina e retirada de entulho. A ação terá uma retroescavadeira e dois caminhões acompanhando as equipes e dez caçambas, que ficarão centralizadas na Praça Mário Ferreira Neto, no Jardim Paraíba.

Segundo a secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, um dos objetivos da força-tarefa é incentivar os moradores a depositar corretamente os materiais sem utilidade, que potencialmente viram criadouros do mosquito. “É importante que a população descarte corretamente esses materiais. Por isso, disponibilizamos as caçambas e os caminhões para evitar o acúmulo de entulho nas casas”, disse.

Além da ação conjunta entre as secretarias de Saúde e Infraestrutura, a coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Janaína Soledad, lembrou que o fumacê UBV (ultrabaixo volume) está circulando os bairros do município desde a semana passada.

“Numa parceria com a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA) do Governo do Estado, o fumacê UBV está sendo usado para eliminação das fêmeas adultas de Aedes aegypti para o bloqueio de transmissão, controlando surtos ou epidemias”, explicou, reforçando que a programação será divulgada nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

Esta será a terceira ação do tipo realizada em janeiro 2024

A força-tarefa foi implementada no dia 06 de janeiro pela prefeitura e o bairro Sessenta foi o primeiro a receber as equipes da SMS e SMI. No local, 370 casas receberam a visita dos agentes de endemia, resultando na identificação de 36 focos do mosquito Aedes aegypti. No Dom Bosco, que recebeu a força-tarefa nos dias 12 e 13 deste mês, foram atingidas 291 casas vistoriadas pelos agentes de endemia, com 39 focos do mosquito encontrados.