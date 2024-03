VR: Hemonúcleo convoca doadores para garantir o estoque de plaquetas

Volta Redonda – O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), convoca os doadores voluntários para garantir o estoque de plaquetas e outros hemocomponentes diante do número de casos de dengue registrados. Nos pacientes com suspeita de dengue grave com persistência de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos, pode haver indicação de transfusão de plaquetas, um hemocomponente essencial na coagulação de sangue. Além disso, a dengue afeta também o número de inaptos para a doação de sangue.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, lembrou que o Hemonúcleo de Volta Redonda atende a seis hospitais: o próprio Hospital São João Batista e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de três hospitais privados na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

“O grande número de casos de dengue registrados na cidade e na região, aumentaram a demanda por hemocomponentes. Quase que diariamente há necessidade de transfusão de concentrado de plaquetas indicada para acometidos de dengue hemorrágica. Precisamos que os voluntários, que estejam aptos para doar nos ajudem a garantir o estoque”, afirmou Lula, lembrando que o prazo de validade da plaqueta é curto – de apenas cinco dias.

Número de inaptos cresce com novos casos de dengue

O Ministério da Saúde emitiu nota técnica sobre a triagem de candidatos a doador de sangue. Pessoas que tiveram dengue ou tomaram a vacina, por exemplo, não podem doar sangue por um tempo, de acordo com os seguintes critérios:

– Pessoas que tiveram dengue comum devem aguardar 30 dias após a recuperação completa;

– Pessoas que tiveram dengue hemorrágica (dengue grave) devem aguardar 180 dias após a recuperação completa;

– Pessoas que tiveram contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias deverão aguardar 30 dias após o último contato sexual;

– Pessoas que tomaram a vacina contra a dengue devem aguardar 30 dias após a vacinação.

Os doadores voluntários devem procurar a unidade, no HSJB, para orientações. O Banco de Sangue precisa de qualquer tipo sanguíneo. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, e, antes da coleta, todos passam por triagem clínica.

Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; também é necessário estar em boas condições de saúde.

O Hemonúcleo de Volta Redonda está aberto para coleta de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.