VR: Homem é assassinado com mais de 30 tiros no bairro Niterói

Volta Redonda – Warlei Luis Gonzaga Machado, de 38 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (23), na Rua Santa Tereza, no bairro Niterói. De acordo com o apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, Warlei tinha passagens criminais por tráfico de drogas. Sua prisão mais recente aconteceu há quatro anos.

Segundo testemunhas, Warlei estava saindo de uma agência na Rua Santa Teresa para fazer test-drive num Kia, quando foi morto com pelo menos 30 tiros de armas de calibre 9mm e .40. Homens em um carro teriam passado atirando. O local do crime foi isolado e passa por perícia criminal. O caso será registrado na 93ª Delegacia de Polícia.