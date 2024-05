VR: Hospital Munir Rafful homenageia mulheres internadas no dia das mães

Volta Redonda – Como forma de homenagear as mães internadas no Hospital Munir Raffull, do Retiro, a direção presenteou todas elas com uma lembrança e um cartão de felicitação pela data celebrada neste dia 12. A entrega do presente ocorreu na manhã deste domingo e foi realizada pelo pessoal do Serviço Social e Psicologia da Unidade Hospitalar. Foram homenageadas 50 mães internadas nas clínicas médicas do Hospital Munir Rafful e do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa), além de 15 mães que estavam com seus filhos internados no setor de pediatria do Hospital.

A aposentada Marilsa da Silva Pereira Sales, 57 anos, está internada há cinco dias, após apresentar sintomas de pneumonia. “Estou sendo bem tratada pela equipe de plantão, e estou me recuperando bem. Foi uma surpresa pra mim, receber este presente. Esse carinho nos conforta”, disse ela, acompanhada da filha Mailla.

Internada com uma infecção na perna, Sirlene Aparecida Luiz de Carvalho, completou 60 anos também junto com o dia das Mães e ficou feliz pela homenagem.

“Pra mim, está sendo um presente em dobro, pelo meu aniversário, que é hoje, e pelo Dia das Mães. Achei muito bonita esta atitude do hospital, e estou feliz também porque tenho o meu filho, Rodinei, aqui ao meu lado para passar este dia comigo”, falou ela.

A menina Melissa Pereira de Souza, 4 anos, estava internada há 5 dias na pediatria do hospital e sua mãe, Daniela Pereira, que faz companhia a garota, recebeu a lembrança pelo Dia das Mães. “Nossa, que supresa agradável. Isso demonstra o carinho que um hospital público tem com a gente. E, além disso, só tenho a agradecer a todo o atendimento médico que minha filha está recebendo”, disse ela.

Já a dona de casa, Sheila Andrade Cunha, 55 anos, mãe da jovem Stefanny Carla, estava internada há um dia, para realizar os exames de preparação para a cirurgia de hérnia de hiato. “Achei muito legal este presente. A gente se sente acolhida pelo hospital. Quem não conhece não sabe o quanto somos bem tratados aqui”, elogiou.

De acordo com a coordenadora do Serviço Social e Psicologia, Náira Brito de Moura, a ação teve a finalidade de demonstrar o reconhecimento às mães pela sua importância na vida dos seus filhos. “A hospitalização geralmente causa angústia ao paciente e aos familiares. Por isso, iniciativas como esta proporcionam momentos de bem-estar e leveza para os pacientes internados, amenizando as emoções que podem surgir decorrentes do adoecimento. O Hospital do Retiro acredita que um detalhe pode mudar o dia de uma pessoa”, afirmou Náira.

A diretora do Hospital Munir Rafful, Márcia Cury, destacou que, além de buscar prestar um bom atendimento aos pacientes, a direção vem investimento em equipamentos para melhorar a oferta de exames de tomografia, por exemplo. “Conseguimos zerar a fila de espera para pacientes do Sus (Sistema Único de Saúde) após a instalação de um tomógrafo de última geração na unidade. E assim, ampliamos a capacidade de atender as demandas ambulatoriais e de urgência”, disse ela, frisando ainda que o Hospital, junto ao seu serviço social, sempre homenageia os pacientes internados em datas especiais como no mês da Mulher, os aniversariantes, na Páscoa, Dia das Crianças e no Natal.

“Sabemos que uma singela homenagem ou uma pequena festa reflete na melhoria do quadro de saúde do paciente e entendemos que é importante este trabalho de acolhimento das famílias no leito. Feliz dia das mães!”, desejou a diretora.