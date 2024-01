VR: Hospital São João Batista promove segunda etapa do mutirão de cirurgias ortopédicas em 2024

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou nesse fim de semana a segunda etapa do mutirão de cirurgias ortopédicas em 2024. A equipe coordenada pelo médico-ortopedista Raphael Marchitto fez os procedimentos de videoartroscopia de joelho em seis pacientes no último sábado (27). Foram atendidos dois homens e quatro mulheres com idades entre 42 e 63 anos.

De acordo com o médico-ortopedista Flávio Reis, que é diretor-médico do hospital e atua nas cirurgias ortopédicas, os mutirões continuarão ao longo de 2024 nos fins de semana e feriados.

“Com essa logística, atingimos 115 cirurgias ortopédicas realizadas em 2023 sem interferir no dia a dia do hospital, que realiza diversos outros tipos de procedimentos cirúrgicos – eletivos e de emergência. A atuação nos fins de semana e feriados faz com que o mutirão comporte um maior número de cirurgias, reduzindo o tempo de espera dos pacientes”, afirmou Flávio Reis

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, destacou a importância dos mutirões e como a unidade médica vem trabalhando para aumentar cada vez mais a oferta de procedimentos cirúrgicos à população.

“Investimos muito desde que o prefeito Neto reassumiu, seja em estrutura, em pessoal, equipamentos modernos, e temos, a cada ano, quebrado mais recordes de cirurgias. Temos equipe especializada e experiente que garante atendimento de qualidade aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse Faria, lembrando que a ampliação da unidade, com o término da construção de prédio anexo com cinco andares, fará com que os números de atendimentos sejam ainda maiores.