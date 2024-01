VR: Inscrições para 1ª Feira Cultural “Xica Manicongo” vão até sexta-feira

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para a 1ª Feira Cultural “Xica Manicongo”, que acontece no dia 27 de janeiro, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. As inscrições vão até sexta-feira (19). Podem se inscrever, preferencialmente, pessoas LGBTI+ e pessoas negras que trabalham com economia criativa.

As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do endereço https://forms.gle/tqxWm9ym3TAavheh9. São 20 vagas disponíveis para expositores. A prioridade para seleção seguirá uma ordem: Pessoas trans e travestis; Pessoas LGBTI+; Pessoas negras e indígenas; e Público em geral. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a SMDH pelo telefone 3339-9215.

De acordo com a SMDH, o objetivo da intervenção é proporcionar à comunidade LGBTI+ e ao movimento negro espaço de fomento para a economia criativa através da ocupação dos espaços públicos por empreendedores, incentivando o consumo e o trabalho livre de preconceitos.

A ação também visa despertar a população em geral para a importância do Combate à LGBTIfobia e fomentar respeito à cidadania das pessoas LGBTQI+ e negras, além de fortalecer o movimento cultural e incentivar acesso aos serviços públicos do município.

Durante a feira, que acontece no próximo dia 27, das 9h às 15h, também será divulgado o processo eleitoral do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa LGBTI+.