VR: Instalação de vigas metálicas de viaduto no bairro Voldac são finalizadas

Volta Redonda – O lançamento das primeiras vigas metálicas do viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, foi finalizado no trecho da obra, próximo ao Batalhão de Polícia Militar. A intervenção faz parte dos investimentos do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda que tem como objetivo facilitar o trânsito entre as duas localidades.

De acordo com a Santa Luzia, empreiteira responsável pela obra, após a conclusão do içamento das vigas do primeiro vão, as equipes iniciaram o trabalho de escoramento e construção da fôrma para execução da laje em concreto armado sobre as vigas, onde será a pista de rolamento do viaduto.

Do lado oposto ao trecho próximo ao batalhão, a construção do viaduto avança com a finalização das cortinas – paredes em concreto armado que servem de contenção, acompanhando a descida das extremidades do viaduto – para iniciar o aterro com solo e, posteriormente, começar o lançamento das vigas neste local.

Em paralelo, mais vigas metálicas estão em produção e a previsão é que, em torno de 10 dias, mais dessas estruturas sejam içadas, incluindo o trecho com o vão mais alto do novo viaduto.

Obra faz parte de pacote de R$ 140 milhões em investimentos do Governo do Estado

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, assim como para os motoristas que deixam ou seguem para os bairros Retiro e Voldac. Essa e outras obras integram o Plano de Mobilidade Urbana, que contempla investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.

“Reforço meu agradecimento ao Governo do Estado por acreditar e investir em Volta Redonda com obras tão importantes, que serão um legado para a população. A mobilidade em nossa cidade será transformada, e essas intervenções vão melhorar a vida de todos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.