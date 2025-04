VR investe na saúde pública com novos projetos

Volta Redonda – O Dia Mundial da Saúde é comemorado nesta segunda-feira (7) e Volta Redonda se destaca com investimentos feitos na rede pública, que estão em andamento e outros que ainda serão realizados. O município reergueu a estrutura da rede pública desde o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto à prefeitura, em 2021.

Dentre os investimentos mais recentes estão a implantação de marcação de consultas pela internet, uma modernização que já beneficia com mais agilidade o acesso aos clínicos gerais pela população; a implantação do “PREVENIR 50+” – programa de rastreio que atuará na prevenção às doenças crônicas que podem aumentar o risco de desenvolver cânceres de pulmão, de intestino e de mama; além da contratação de mais profissionais, reduzindo a fila de espera por atendimentos.

“Recentemente estive com o governador Cláudio Castro, que me garantiu mais de R$ 200 milhões para Volta Redonda, sendo R$ 48 milhões para manutenção de programas de saúde, além de recursos para garantir a expansão da rede pública na cidade, como a ampliação do Hospital São João Batista, a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, o Hospital Veterinário e o SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Conforto. Agradeço ao governador e ao deputado federal Doutor Luizinho, por tanto que fizeram e fazem por nossa população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O trabalho pela saúde também é visto em importantes obras, como a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), que tem previsão de ser entregue à população em maio. Depois de pronto, o novo prédio contará com cinco andares que vão abrigar o Centro Cirúrgico, o Centro de Material Esterilizado (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica. O último andar abrigará a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), que terá 20 leitos, além da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), com dez leitos. O novo prédio anexo contará ainda com estacionamento (70 vagas) nos três primeiros andares.

“O São João Batista foi uma unidade que encontramos sob intervenção judicial, prestes a fechar as portas. Com muito trabalho, sob o comando do (Sebastião) Faria – vice-prefeito e diretor-geral do hospital –, conseguimos organizar a unidade, investimos em pessoal, estrutura, modernização e estamos, inclusive, batendo recordes de cirurgias. E vai melhorar ainda mais”, destacou Neto.

O prefeito citou ainda que mais investimentos estão previstos, como a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Santo Agostinho, o laboratório da Farmácia Viva, um novo espaço para a Farmácia Municipal, o Hospital da Criança e a ampliação do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (ambos no Retiro), o novo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – que funcionará na Arena Esportiva, entre outros.

“Eu tenho um sonho e com certeza estamos no caminho para realizá-lo, que é tornar a saúde pública de Volta Redonda a melhor do Brasil. Já somos referência em diversos serviços e a nossa população merece uma saúde pública cada vez melhor, atendendo quem mais precisa, que é o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou o prefeito.