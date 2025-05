VR investe R$ 2 milhões para prevenir alagamentos no Voldac

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto assinou nesta quinta-feira (8) a ordem de serviço para o início de uma obra de drenagem no bairro Voldac, em Volta Redonda, para resolver o problema de alagamentos na Rua Marina Godoy. A obra, orçada em R$ 2.059.000,00, tem prazo de 180 dias para a conclusão, e será realizada com recursos próprios da prefeitura, pela empresa MO Engenharia Ltda.

“Era uma obra pedida há muito tempo pelos moradores, que nós buscamos recursos no nosso orçamento para realizar e resolver o problema de uma vez por todas. Nós recebemos as demandas dos moradores, por intermédio do deputado estadual Munir Neto, e resolvemos fazer a intervenção, que é extensa, mas vai acabar de vez com os alagamentos no local”, afirmou o prefeito Neto.

O secretário municipal de Obras de Volta Redonda, José Jerônimo Teles Filho, explicou que a obra ainda vai se estender a outras ruas do bairro, resolvendo o problema de drenagem também em outros pontos nas imediações.

“O objetivo da obra é resolver em definitivo as inundações na Rua Mariana Godoy, que causam transtornos aos moradores e comerciantes da área, assim como para os veículos que circulam na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Vamos aproveitar a intervenção e aumentar a rede também em outros pontos nas imediações”, disse Jerônimo, que completou: “Vamos instalar cerca de 500 metros de rede de drenagem pluvial, com diâmetros entre 1,8 e 0,4 metros. A obra vai ser iniciada na próxima segunda-feira (12), na Avenida Beira Rio – às margens do Rio Paraíba do Sul – e depois segue para dentro do bairro”.

Representando a associação de moradores do bairro Voldac, o morador da Rua Mariana Godoy, Francisco Carlos Fernandes, o Fran, comemorou o início da obra.

“É um sonho, porque são muitos anos esperando isso. É uma obra que não aparece para o resto da população, mas que vai fazer toda a diferença para os moradores e comerciantes da área”, afirmou ele, que acrescentou: “O Munir nos ajudou muito, levando essa demanda para o prefeito Neto. A colaboração dele foi fundamental”.

Participaram ainda da assinatura da Ordem de Serviço representantes da empresa MO Engenharia, e do gabinete do deputado estadual Munir Neto, Carlos Alberto Nasr, o Beto Canarinho, e Rodolfo Levenhagen.