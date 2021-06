VR lança primeira edição do Concurso de Fotografia referente à Semana do Meio Ambiente

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 11:17 horas

Inscrições estão abertas até 4 de junho às 23h59 pelo facebook ou instagram com o título #semanadomeioambiente

Volta Redonda- Tendo como tema “Eu amo o Meio Ambiente” e com o objetivo de fomentar a conscientização para o cuidado com o meio ambiente, desde as práticas domésticas até as grandes iniciativas que transformam a cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), está lançando a primeira edição do Concurso de Fotografia referente à Semana do Meio Ambiente. que tem como tema “Eu amo o Meio Ambiente”.

De acordo com o subsecretário de Meio Ambiente, Anderson de Azevedo, o concurso de fotografia da Semana do Meio Ambiente, promovido pela SMMA, está aberto à participação de crianças e adolescentes, moradores do município, com idade até 15 anos.

A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes, filtros especiais, ampliação. O regulamento determina que não serão aceitas fotografias que apresentarem interferência eletrônica ou montagem, colagens ou qualquer outra manipulação.

Critérios e inscrição

Cada participante pode concorrer com uma fotografia, sendo fotos coloridas ou preto e branco, no formato JPG ou PNG, podendo ser premiado uma única vez. Poderão ser enviadas somente fotos digitais. Os critérios de avaliação das fotografias são estéticos da imagem, a representação do tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre o tema. Cada arquivo deverá seguir com as seguintes informações: nome do autor, documento de identidade, endereço completo e telefones.

É obrigatório em caso de imagens nos quais apareçam pessoas, a autorização de uso de imagem das pessoas fotografadas, enviadas por escrito juntamente com as fotos. Sem essa autorização, as fotografias serão excluídas da seleção do concurso. O modelo de declaração para o uso de imagem de terceiros nas fotografias está disponível no edital. Não serão aceitos pseudônimos.

As inscrições somente poderão ser feitas a partir do envio das informações, nome do autor, documento de identidade com foto, endereço completo (telefones), junto com a foto do participante. Enviar inbox pelo Facebook: @PrefeituraVR ou Instagram: prefeitura.vr com o título #semanadomeioambiente. O prazo para inscrição é até 04/06/2021 (sexta-feira) às 23h59.

Julgamento e premiação

As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Secom (Secretaria de Comunicação). O júri será formado por três profissionais da SMMA e dois da Secom. O resultado do júri é soberano, não caberá recurso.

Serão premiadas até 5 fotos digitais – preto e branco ou coloridas – com a seguinte premiação: 1º lugar ganha uma bicicleta e uma cesta de chocolate. O 2º e 3º lugares terão uma bicicleta cada. Os 4ºlugar e 5º lugares vão receber uma cesta de chocolate cada concorrente premiado. Os prêmios serão entregues até 6 dias após o final do concurso.

Todas as fotografias serão exibidas nas redes sociais da prefeitura como uma das ações da Semana do Meio Ambiente, com o crédito dos fotógrafos. Estas farão parte do acervo público da PMVR. Serão excluídos do concurso sumariamente, os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando ainda sujeitos a penalidades previstas.

Acesse o edital em:

https://new.voltaredonda.rj.gov.br/images/Documentos/Editais/SMMA/regulamento-concurso-semana-do-meio-ambiente.pdf