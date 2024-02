VR: Maternidade do Hospital São João Batista recebe novas residentes de Ginecologia e Obstetrícia

Volta Redonda – Três das oito novas residentes médicas que vão atuar na Maternidade do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, foram recebidas pelas equipes da unidade na manhã desta sexta-feira (23) no auditório do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), anexo ao hospital. De acordo com Débora Rebelo, que é a supervisora do Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do HJSB, o objetivo foi mostrar a importância do serviço de residente para a instituição de saúde na qual ele está inserido e para o SUS (Sistema Único de Saúde).

“Estamos recebendo com muita alegria as novas residentes de ginecologia e obstetrícia. Elas vão atuar no cenário de Atenção à Saúde à Mulher, em cenários diferentes, treinando a prestação de serviço de assistência à saúde da mulher”, explicou Débora, citando que estiveram presentes representantes da coordenação geral da Residência Médica, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde e da Atenção de Média Complexidade à Saúde da Mulher, entre outros.

Durante o encontro, a supervisora falou sobre a importância e o papel do residente no hospital, questões legislativas e a prática da atividade. A residente Isabela Cristine da Silva, moradora do bairro Jardim Normândia, agradeceu a recepção e comentou sobre a expectativa para a atuação no hospital.

“É um prazer estar aqui. Já conhecia o serviço, eles são muito acolhedores, fazem um serviço ótimo, onde acolhem as mulheres, têm uma recepção maravilhosa. E é uma expectativa muito boa, porque é um novo desafio. Eu amo a Ginecologia Obstetrícia, já era um sonho me especializar nessa área, e hoje esse sonho está se realizando; estou muito feliz”, disse Isabela, que estava acompanhada das outras residentes: Raiane Peixoto e Lara Luiza Lima Lopes.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, participou da recepção às novas residentes e falou um pouco sobre a importância do serviço, além da unidade médica.

“Desde que o prefeito Neto reassumiu, em 2021, ele nos deu a missão de recuperar o hospital, que quase fechou as portas. Conseguimos, com muito trabalho, recuperar a estrutura, melhorar o atendimento, retomar serviços e cirurgias, inclusive batendo recordes seguidos. Agora estamos reformando e ampliando o hospital, e as residentes que chegam serão muito importantes para prestarmos um serviço com cada vez mais qualidade à população que precisa da saúde pública”, afirmou Faria.

“É importante entender a residência como uma modalidade diferenciada de formação, sobretudo a proximidade do conhecimento teórico com a prática profissional no Sistema Único de Saúde de Volta Redonda”, completou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

As oito residentes atuarão, além do Hospital São João Batista, em outros locais, como a Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes. “A cada ano o serviço de residência de Volta Redonda coloca no mercado bons especialistas. A gente tem o compromisso com a formação de um profissional ético, comprometido com o profissionalismo, com educação permanente e uma boa assistência”, ressaltou a supervisora Débora Rebelo.

Referência

A chegada de residentes de Ginecologia e Obstetrícia ao São João Batista reforça o trabalho que o governo municipal tem implementado para que, assim como o próprio hospital, a Maternidade da unidade também se torne referência no estado. O setor que cuida das mamães e seus filhos tem sido reconhecido pelos programas e ações desenvolvidos nos últimos anos.

“Tudo é pensado, planejado e executado de forma que as mães e recém-nascidos sejam acolhidos da melhor forma possível. E para isso a Saúde investe em profissionais, estrutura e ações que visam prestar o melhor atendimento com atenção à saúde da mulher”, afirmou a secretária de Saúde.

O mais recente programa implementado é o “Alta Feliz”, lançado neste mês e que consiste na entrega de um kit de enxoval (com fralda, toalha, meias, trocador, diploma de nascimento e foto do recém-nascido), além de uma cartilha para as mamães com orientações sobre os cuidados do bebê, produzida em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda);

A Maternidade do São João Batista também investe em ações como a visita de gestantes que fazem o pré-natal nas unidades da Atenção Primária à Saúde para conhecer a Maternidade e o Banco de Leite Humano. O objetivo é aproximar as grávidas do ambiente e da equipe que vai recebê-las no momento do parto e acompanhá-las nos primeiros dias do período neonatal. As visitas foram intensificadas no Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação.

“A maternidade do Hospital São João Batista vai ser uma referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos da Saúde que trabalham para atender da melhor maneira possível quem mais precisa. Estamos investindo com reforma e ampliação do hospital, que vai melhorar ainda mais o serviço para a população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.