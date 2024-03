VR: Membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente planejam ações para o novo mandato

Volta Redonda – A primeira reunião ordinária dos novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda (Comdema-VR), acontece no dia 28 de março. Titulares e suplentes, eleitos para o mandato 2024-2025, tomaram posse no último dia 20, durante cerimônia no auditório do Palácio 17 de Julho. Todos receberam certificados.

O secretário interino de Meio Ambiente do município, Anderson Silva, parabenizou os eleitos e destacou a importância do conselho para a área ambiental do município.

“Estamos conseguindo avançar muito com as melhorias na área ambiental. Contamos com o importante apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda para juntos construirmos um ambiente mais sustentável”, citou o secretário.

A chefe do Licenciamento Ambiental municipal, Gizely Gomes, também compôs a mesa de abertura da cerimônia e falou sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), além do papel do conselho em ajudar o município a melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas, com relação às questões ambientais.

A mesa de abertura contou ainda com a presença da superintendente- executiva da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Josiane Sampaio, representando o presidente da fundação, Eduardo Prado.

Eleitos comentam as próximas ações

Os novos membros foram eleitos durante a 6ª edição da Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizada em setembro do ano passado. O conselheiro representante do órgão federal ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Sandro Alves, ressaltou a importância do Comdema-VR como instância máxima para discussão das políticas públicas ambientais do município e pontuou alguns dos principais desafios que os conselheiros assumirão nesta nova gestão que se inicia:

“Teremos a regularização do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (Fumcam), a atualização do Código Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda (Lei Municipal nº 4.438/2008) e a proposição de políticas de governo, incluindo questões relacionadas à poluição do ar, recursos hídricos, restauração florestal, unidades de conservação e licenciamento ambiental”, explicou Sandro Alves.

O conselheiro Leandro, representante da Federação das Associações de Moradores (FAM), ressaltou a importância do Comdema para o município e parabenizou a parceria da secretaria com o conselho, desejando boas-vindas aos novos conselheiros.

Comdema-VR – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda (Comdema-VR) está instituído através da Lei Municipal nº 4.438, de 2008. Funcionando em colegiado e de caráter consultivo, o Comdema-VR é composto por membros dos poderes Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil.