VR: Motoqueiro que se exibia na internet fazendo manobras perigosas é notificado

“A gente acredita que a maior solução é a solução harmônica, através da educação no trânsito e da conscientização. O próprio investigado nos relatou que parou de fazer essas manobras há pouco tempo, tendo em vista a ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública e Polícia Civil de identificar e responsabilizar a todos aqueles que praticam esse crime de trânsito, colocando em risco a sua própria vida e também a de terceiros”, disse o secretário Luiz Henrique, agradecendo a parceria com o delegado titular da 93ª DP, Vinícius Coutinho.

You may also like