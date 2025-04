VR: mutirão oftalmológico beneficia mais de 1.500 pessoas em quatro dias

Volta Redonda – A primeira semana deste mês de maio será marcada por mais uma etapa do “Revi-VER” – projeto implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em 2021, com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O mutirão, que também realiza outros procedimentos oftalmológicos na Ilha São João, onde está instalado o centro cirúrgico móvel, vai beneficiar quase 1,6 mil pessoas entre os dias 5 e 9 de maio.

Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (5), com 80 cirurgias de pterígio, que remove uma membrana que se forma sobre a parte branca do olho. De segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 9, serão feitas 570 cirurgias de catarata. Entre terça e sexta (6 a 9), 471 pessoas passam por consultas pré-operatórias para cirurgia de catarata; e na terça e quarta-feira, (dias 6 e 7), 472 pacientes passam por capsulotomia YAG Laser, procedimento conhecido como “limpeza da lente”, indicado em alguns casos após a cirurgia de catarata.

Novos agendamentos

Moradores de Volta Redonda diagnosticados com catarata podem se inscrever no programa. Para isso, é necessário comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (UBSF) mais próxima, munido do cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e encaminhamento para a cirurgia, que pode ser emitido tanto pela rede pública quanto pela rede privada de saúde.