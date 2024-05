VR: Obra da UBSF Verde Vale entra na fase final

Volta Redonda – A reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Lourival Ferreira Peixoto, no bairro Verde Vale, realizada pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está na reta final. A unidade está recebendo cerca de R$ 315 mil em investimentos para melhorias em toda a estrutura, e as equipes que atuam na obra realizam os ajustes finais.

A arquiteta Luisa Dias, da Secretaria Municipal de Saúde, informou que as frentes de trabalho estão finalizando alguns detalhes de pintura, fazendo as instalações de rede de internet. “Nesta semana já começou a chegar o novo mobiliário, com novas mesas, cadeiras, macas e longarinas, entre outros itens. A calçada na parte externa também ainda receberá intervenções. A previsão é que a empresa conclua todo o serviço até o fim do mês. E os canteiros também receberão um tratamento de paisagismo”.

A obra na UBSF Verde Vale, localizada na Rua das Palmeiras, nº 154, contempla a implantação de novo consultório odontológico, entre outras melhorias: revisão de telhado; instalação de nova cobertura para o pátio interno; substituição de revestimentos cerâmicos; novas louças, metais, bancadas de granito; instalação de novas janelas e portas em vidro temperado; novas instalações elétricas, hidráulicas e de rede de internet; pintura interna e externa; adequações de acessibilidade; instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico, e de aparelhos de ar-condicionado split em toda a unidade.

“Essa obra vai beneficiar uma população de aproximadamente 3,5 mil pessoas que são atendidas pela unidade do Verde Vale. Já reformamos e revitalizamos outras 28 unidades da Atenção Primária, temos outras quatro com obras de melhorias em andamento, e outras que já estão com projeto de reforma em processo licitatório. Além das estruturas, a Saúde também vem investindo em mais e melhores equipamentos, com mais profissionais para atender a quem mais precisa, que é o usuário do SUS (Sistema Único e Saúde)”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A previsão é que a reforma da UBSF Verde Vale seja concluída no fim deste mês de maio e seja entregue à população na primeira quinzena do mês que vem.

“A Conceição montou uma equipe muito competente e todo o esforço do pessoal da Saúde, além das parcerias como a do Governo do Estado, nos ajudaram a recuperar a Saúde de Volta Redonda. São muitas melhorias já entregues à população, mas sabemos que ainda temos muito a fazer, e vamos continuar trabalhando para que a população tenha o melhor atendimento possível na saúde pública de nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Unidade realiza uma média de 520 atendimentos por mês

A Unidade Básica de Saúde da Família Lourival Ferreira Peixoto atende a uma população estimada de 3,5 mil pessoas, e a média mensal de atendimentos médicos é de aproximadamente 520, além de mais de mil procedimentos mensais realizados. De acordo com a gerente da UBSF, Andressa Beloni, a unidade atende os bairros Verde Vale, Nova Esperança e duas ruas do bairro Belo Horizonte (Rua 6A e 6B).

“Como gerente e enfermeira assistencial que atua há 22 anos na comunidade, posso afirmar que essa transformação é uma grande alegria tanto para os moradores quanto para os funcionários da unidade”, conta Andressa.

A equipe de trabalho da UBSF Verde Vale é composta por dois médicos, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, dois agentes comunitários de Saúde (ACS), uma recepcionista e uma funcionária administrativa.

“A reforma da unidade gerou grande expectativa na comunidade, especialmente pela construção de uma sala de atendimento odontológico. A população, que participa ativamente desse processo, merece essas melhorias”, destacou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa Huguenin.

Os serviços oferecidos na UBSF incluem consultas, acolhimentos, pré-natal, coleta de preventivo, verificação de pressão e glicose, visitas domiciliares, curativos, vacinas, coleta de sangue, testes rápidos de ISTs, eletrocardiograma e, em breve, atendimento odontológico. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) apoia a unidade com uma fisioterapeuta e uma nutricionista uma vez por semana, além de um educador físico também uma vez por semana. A unidade realiza palestras em escolas, creches e grupos.