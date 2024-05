VR: Ordem Pública apresenta avanços na proteção e o cuidado aos idosos

Volta Redonda – O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, se reuniu nesta terça-feira (28), no auditório do Palácio 17 de Julho, com coordenadores dos grupos da Melhor Idade de Volta Redonda para apresentar os avanços na proteção e o cuidado aos idosos. O encontro contou com a participação do prefeito Antonio Francisco Neto, e foram destacadas as ações promovidas pela Semop, em integração com as secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e Assistência Social (Smas) e a delegacia da Polícia Civil (93ª DP) por meio do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso).

O prefeito Neto agradeceu aos idosos, elogiou o trabalho da Secretaria de Ordem Pública na disseminação dos direitos dos idosos e elencou os investimentos feitos pelo Poder Público Municipal para garantir uma qualidade de vida aos maiores de 60 anos em Volta Redonda. Entre eles está a construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa Dona Munira Arbex Francisco, no bairro Roma, que terá capacidade para atender 140 idosos, oferecendo serviços semelhantes aos do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer. A expectativa é que a obra seja entregue no fim deste ano.

“Contamos com um centro cardiológico municipal de última geração, há mais de 10 anos temos o Centro de Alzheimer e agora teremos o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa no bairro Roma. São espaços como esses que salvam vidas e melhoram a qualidade de vida da população. Essa cidade deve muito a vocês. A nossa gratidão é eterna a todos aqueles que sempre acreditaram e construíram a história de Volta Redonda”, disse Neto, felicitado com “parabéns” por todo o auditório pelo seu aniversário de 68 anos que serão completados nesta quarta-feira (29).

O secretário Luiz Henrique agradeceu as palavras do chefe do Executivo e frisou que o objetivo daquela reunião, além de mostrar os avanços que o município teve desde a criação da Patrulha de Proteção ao Idoso – dia 15 de junho de 2022 –, era abrir um canal de comunicação com os idosos.

“Volta Redonda é uma cidade que valoriza os seus idosos e o objetivo hoje é ouvi-los mais do que falarmos. A Segurança Pública entrou nessa briga pelos direitos dos idosos, porque entendemos que o município faz muito bem o seu papel na garantia da qualidade de vida, através da Saúde, da Assistência Social e do Esporte, mas havia uma lacuna da segurança. Muitos idosos sofrem violência e percebemos que eles ainda não conheciam os seus direitos. Temos tido um grande parceiro, que é o delegado, doutor Vinícius (Coutinho), que tem atuado em conjunto conosco para responsabilizar qualquer autor da violação dos direitos dos idosos. Sabemos que temos muito a avançar, mas esse auditório cheio demonstra que estamos no caminho certo”, celebrou Luiz Henrique.