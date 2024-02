VR: Ordem Pública conclui reuniões sobre policiamento na cidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda concluiu nesta semana o ciclo de reuniões para apresentação do projeto de expansão do policiamento na cidade. O público-alvo foram os presidentes das associações de moradores que ainda não haviam participado dos encontros, que tiveram início em novembro do ano passado. O reforço no policiamento será implantado a partir da segunda quinzena deste mês em todos os bairros.

O grupo de 30 pessoas foi recebido pelo secretário e pelo subsecretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e o subtenente Amauri Pego, respectivamente, e pelo coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Silvério. Os representantes dos bairros puderam sugerir pontos onde o policiamento pode acontecer e conheceram toda a estrutura da Semop, como o auditório, a CAU (Central de Atendimento Único) e o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), onde ocorre o monitoramento por câmeras da cidade.

Luiz Henrique explicou que a expansão do policiamento ocorre através do Sistema Integrado de Segurança, com atuação de policiais militares e guardas municipais em conjunto. Esse modelo já é adotado nos bairros Retiro e Aterrado. O planejamento operacional considera a mancha criminal, levando em consideração dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Este levantamento indica quais são os locais e horários de maior incidência de crimes; já o trabalho em conjunto com as associações de moradores visa atuar nas subnotificações de crimes.

“Finalizamos todo o planejamento operacional ouvindo as associações de moradores. É um planejamento feito com base na mancha criminal, e a parceria com as associações de moradores atende às subnotificações de crime, que são aquelas situações onde o delito acontece mas os casos não são registrados na delegacia. Tudo para que possamos desenvolver uma segurança de proximidade”, disse o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ampliação do sistema de monitoramento

O sistema de monitoramento por câmeras do projeto “Cidade Monitorada” será ampliado neste ano, através da reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Jardim Vila Rica e Santo Agostinho. Esses locais funcionarão integrados ao Ciosp como bases de monitoramento dessas microrregiões.

Volta Redonda tem hoje mais de 700 câmeras monitorando pontos espalhados por todos os bairros. Isso sem contar o fato de a cidade ser uma das únicas do país a ter todas as escolas da rede municipal (são quase 100) monitoradas por câmeras e dotadas com botão de acionamento de ajuda com sistema de georreferenciamento (GPS).