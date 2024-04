VR: Ordem Pública e Cultura definem segurança para a Festa do Trabalhador

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sediou nesta terça-feira (30) uma reunião para definir o esquema de segurança da tradicional Festa do Trabalhador de Volta Redonda, que acontece nesta quarta-feira (1º), na Ilha São João, das 14h às 20h. O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Neste ano, o grupo de samba “Caju pra Baixo”, do Rio de Janeiro, vai animar os trabalhadores do município. A entrada é gratuita, com abertura dos portões às 14h. Além das apresentações musicais, haverá serviços gratuitos de saúde, área de lazer, espaço kids e praça de alimentação. O evento é organizado pela prefeitura e tem apoio da Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que o objetivo é garantir uma festa segura para todos, como vem ocorrendo em todos os eventos promovidos na Ilha São João.

“A ideia é repetirmos o mesmo modelo de sucesso que vem acontecendo há pelo menos dois anos na cidade com a participação da Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar. As pessoas podem ficar tranquilas, porque todo o sistema de monitoramento da cidade estará acompanhando a realização da festa. Todo esse planejamento gira em torno de realizarmos, mais uma vez, um evento de forma tranquila e segura para todos”, enfatizou Luiz Henrique.

Proibição de coolers e isopores

Para garantir a segurança de todos, está proibido a entrada de coolers e isopores no interior da Ilha São João. O consumo de bebidas ficará restrito aos produtos comercializados no local. Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, a proibição faz parte do planejamento prévio de segurança.

“Desde a criação da Semop, em 2021, criamos uma normativa para que em todo evento seja realizado um planejamento de segurança. Isso nos ajuda a antecipar determinadas situações. O resultado é que nos últimos dois anos não tivemos ocorrências e os eventos foram totalmente seguros. As pessoas podem ficar tranquilas e virem aproveitar com as suas famílias essa tradicional festa”, frisou o secretário.

Estiveram presentes também na reunião o delegado da Polícia Civil (93ª DP), Vinícius Coutinho; o 1º tenente da 1ª CIA do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Raphael Almeida; o major da PM, Rodrigo Faleiro; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; e o comandante em exercício da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Antônio Almico.