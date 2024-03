VR: Ordem Pública realiza ação de conscientização sobre os direitos das mulheres

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou nesta sexta-feira (8) uma ação pelo Dia Internacional da Mulher. A coordenadora da Patrulha de Proteção ao Idoso, Elisabete Teixeira, e a inspetora Wilma Barbosa, da Guarda Municipal de Volta Redonda – Patrulha Maria da Penha –, realizaram visitas e foram às ruas da cidade para conscientizar as pessoas sobre os direitos das mulheres e informar a respeito do serviço de combate à violência doméstica que a prefeitura oferece a elas. Junto às informações, que incluem os números para denúncias, as mulheres receberam um bombom como forma de carinho.

Entre as visitadas estiveram mulheres que representam grupos de convivência da Melhor Idade e associações de moradores de Volta Redonda.

“Ser mulher é uma bênção. E é importante sabermos que nós temos a obrigação, entre tantas outras, de sermos felizes, amadas e respeitadas”, disse a presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins.

“Eu acho que nós mulheres de Volta Redonda somos privilegiadas com a Semop”, disse a coordenadora do grupo de convivência do bairro Vila Rica, Vilma Marques.

Georgete Guimarães, moradora do Eucaliptal e integrante do grupo de convivência “A Vida é Bela”, agradeceu o trabalho que a Ordem Pública faz em Volta Redonda. “O que a secretaria faz é imprescindível, não só para as mulheres, mas para todo o povo de Volta Redonda”.

Rede de informação e apoio

A inspetora Wilma lembrou a importância de as pessoas terem acesso às informações, principalmente a mulher vítima de violência que pode se sentir mais segura e disposta a denunciar ao conhecer como é realizado o trabalho.

“Hoje é um dia de relembrar as conquistas que nós mulheres tivemos, mas mais do que homenagem, as mulheres querem ser respeitadas. E é importante que possamos reforçar o nosso trabalho, o trabalho que a Patrulha Maria da Penha oferece às mulheres vítimas de violência e os canais de denúncia. Não desejo que as mulheres exerçam poder sobre os homens, mas sim sobre si mesmas. Se ame em primeiro lugar”, disse Wilma.

Serviço

A Patrulha Maria da Penha é formada pela inspetora Wilma e pelo guarda municipal Oscar, ambos da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A escolha de um homem e uma mulher é justamente para tornar o atendimento pessoal e único, além de deixar a mulher vítima de violência mais à vontade.

O serviço da patrulha inclui acompanhamento e fiscalização da situação de mulheres sob medida protetiva, rondas, visitas às assistidas e apoio em locais como Instituto Médico Legal (IML), Fórum de Volta Redonda, unidades escolares, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e unidades hospitalares.

A Patrulha Maria d a Penha foi criada em outubro de 2016, pelo atual secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a Guarda Municipal. Ele enfatizou que desde a sua criação, a patrulha tem feito a diferença no atendimento às mulheres vulneráveis.

“A Patrulha Maria da Penha visa proteger as mulheres e impedir que um crime mais grave ocorra, além de combatermos a sensação de impunidade. Todos devem dizer não à violência contra a mulher e precisamos que os casos de violência sejam denunciados. Por isso, é importante que as pessoas conheçam o trabalho da patrulha e confiem nos guardas municipais. A ação desta sexta-feira teve como proposta gerar confiança, credibilidade e proximidade entre essas mulheres e a Semop”, afirmou Luiz Henrique, informando que a atividades como essa ocorrerão durante todo o mês de março.

Canais de denúncia

Qualquer denúncia de irregularidades ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou 180 (Central de Atendimento à Mulher).