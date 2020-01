VR Parking aumenta o número de vagas gratuitas para idosos e portadores de necessidades especiais

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 17:43 horas

Cortesia de vagas prevê isenção de pagamento por até três horas por usuário idoso ou portador de necessidade especial

Volta Redonda – Com o novo sistema de Estacionamento Rotativo de Volta Redonda, idosos e Portadores de Necessidades Especiais contam com mais de 5% das vagas reservadas para facilitar a locomoção. O percentual é superior ao determinado pelos estatutos do Idoso e dos PNE’s. Além disso, a empresa manteve a gratuidade para esse público, uma cortesia de 3 horas, tempo máximo que se pode estacionar numa mesma vaga.

“A gratuidade nos estacionamentos rotativos não é prevista em lei, mas como já vinha sendo feito assim, também optamos pôr mantê-la, respeitando a rotatividade, para que mais idosos e portadores de necessidades especiais possam ter a chance de estacionar”, afirmou a gerente do VR Parking, Patrícia Nunes.

Segundo ela, outras medidas estão sendo implementadas. “Esse período de chuva tem dificultado a demarcação desses espaços, mas aos poucos estamos finalizando a sinalização horizontal, com pintura das vagas. Além disso, vamos ter essas vagas também visíveis no nosso aplicativo, o Digipare”, acrescentou.

Ela lembrou ainda que até o dia 26/01, o funcionamento é em caráter de testes. “Hoje quando nossos monitores observam que o motorista parou errado numa vaga especial, eles orientam, informando sobre a irregularidade, mas, quando esse período acabar, a Guarda Municipal será chamada para lavrar a infração. Com isso, esperamos também conscientizar quem ignora o direito dessas pessoas, fazendo com que essas vagas sejam realmente ocupadas por quem precisa usá-las”, disse.

Patrícia reforçou também que os monitores do VR Parking estão orientando quem utiliza essas vagas especiais, principalmente, onde ainda não há demarcação. “Na dúvida, é só conversar com um de nossos agentes, que eles vão orientar da melhor forma possível. Estamos prontos para ajudar e fazer com que essas vagas sejam realmente utilizadas porque têm direito”, disse.