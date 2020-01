‘VR Parking’ começará a funcionar na segunda-feira

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 07:39 horas

Estacionamento rotativo e novo sistema têm objetivo de facilitar a busca por vagas em centros comerciais

Volta Redonda – Motoristas e motociclistas de Volta Redonda vão começar a contar contar com a nova tecnologia do “VR Parking”, a partir da próxima segunda-feira (6). O novo rotativo pretende trazer agilidade, inovação e modernidade para os condutores que estiverem nos principais centros comerciais. A busca por vagas será mais fácil.

O estacionamento rotativo vai disponibilizar 5393 vagas, três vezes mais do que existia antes , sendo que 1485 vagas serão no bairro Vila Santa Cecília; 1690, no Aterrado, além de 1442 no Retiro.

Já nas ruas do Centro, serão 555, nos bairros São Lucas (Rua 207), Santo Agostinho e Ponte Alta, serão disponibilizadas mais 221 vagas.

Hoffmann Barbrosa, gerente operacional do VR Parking, declarou que o condutor não precisará mais utilizar moedas e nem parquímetros para estacionar.

– Com o aplicativo Digipare, é possível pagar, recarregar o crédito, fazer o check in e check out da vaga, o usuário tem total controle do uso do estacionamento. E ainda é possível saber quantas vagas estão disponíveis. Todas essas facilidades estarão bem na palma da mão – detalhou.

Aplicativo

Com o aplicativo, o usuário poderá acompanhar seu saldo, os créditos não têm prazo de validade. As formas de pagamento poderão ser feitas via cartão de crédito ou débito.

O tíquete do estacionamento também poderá ser adquirido junto aos monitores, uniformizados e credenciados, que vão estar a disposição para tirar dúvidas.

Também haverá a opção de comprar o tíquete nos pontos de vendas credenciados.

Multas

Para garantir a rotatividade, o pagamento do estacionamento é garantido em lei e também em edital. Quem descumprir as determinações será multado em R$ 195,23. A infração será considerada grave e o condutor poderá perder cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O valor da tarifa, definido pela prefeitura de Volta Redonda, poderá ser fracionado, de acordo com o tempo de permanência do veículo em locais demarcados, sendo R$ 1,25 cada meia hora nas vagas da Zona Azul, na Vila Santa Cecília, Centro e Aterrado.

Ainda de acordo com o edital, os valores cobrados pelas motos serão de R$ 1 por hora. Os demais veículos terão valores fixados de acordo com a zona.

Na Zona Verde, o valor da tarifa será de R$ 2 por hora para localidades como São Lucas, Santo Agostinho e Retiro.

Nas Zonas Laranjas, o valor cobrado será de R$ 1 , fixado para ruas adjacentes às vias principais dos centros comerciais onde o estacionamento passa a funcionar.

Estacionamento

O tempo previsto para estacionamento será de, no máximo, três horas para as zonas Azul e Verde, e de quatro horas, para a Zona Laranja.

Idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais terão gratuidade nas vagas exclusivas, respeitando a rotatividade do estacionamento nas vias públicas que é de, no máximo, três horas por vaga.