VR: Polícia Civil prende suspeito de dupla tentativa de homicídio qualificado

Depois disso, os dois suspeitos retornaram ao local e começaram agredir novamente as vítimas. Durante a discussão, o homem sacou um revólver e efetuou disparos de arma de fogo na direção das vítimas. Alguns disparos acertaram pneus e um veículo dentro da oficina onde as vítimas trabalhavam. O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP.

A operação aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. No sábado (15), o rapaz e outro suspeito estavam andando de moto no bairro Santo Agostinho, quando iniciaram uma briga com duas pessoas que estavam trabalhando na frente de uma oficina. Em determinado momento, após agressões mútuas, o suspeito disse que iria pegar sua arma, dizendo: “vou em casa buscar minha arma de fogo e você vai saber quem eu sou”.