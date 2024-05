VR: Polícia Civil prende traficantes no Ingá 1, no Santa Cruz

Um terceiro traficante cortou a tela de proteção da janela do apartamento, que fica no terceiro andar, e fugiu por uma ‘corda’ feita de lençois amarrados, deixando para trás um aparelho celular.

Chegando à porta do imóvel, os policiais flagraram outro homem, que também tentou fugir, mas foi capturado. Com a dupla foram encontrados 2,5 kg de material de preparo para cocaína – incluindo fermento em pó -, nove pinos de cocaína, dois rádios transmissores, três celulares e um liquidificador.

Volta Redonda – Dois homens, de 20 e 27 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (30) no condomínio residencial Ingá I, no bairro Santa Cruz, por agentes da 93ª Delegacia de Polícia. Durante a diligência, coordenada pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, um dos homens tentou fugir em direção aos blocos residenciais, sendo encontrado em um apartamento.