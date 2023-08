VR: Policlínica da Mulher recebe mobília e deve ser inaugurada já no mês que vem

Volta Redonda – A obra de reforma geral da Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, localizada no bairro Aterrado, está na reta final. A unidade começou a receber na manhã de terça-feira (29), a nova mobília, que trará mais conforto às usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde). A previsão é que a policlínica seja inaugurada em setembro deste ano, numa grande comemoração atrelada à “Primavera Rosa” – campanha municipal de conscientização e prevenção ao câncer do colo do útero e de mama.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão nos ajustes finais na unidade, que já recebeu todo o acabamento, pintura geral, persianas nas janelas, instalação de balcões em marcenaria, montagem da fachada com placas de ACM (Alumínio Composto e Polietileno), novas portas internas de madeira, forro de gesso, troca de todo o revestimento e grades, piso tátil, de acordo com as normas de acessibilidade.

Além da modernização e instalação de equipamentos da rede elétrica, telefonia e internet. O investimento da obra é da ordem de R$ 1,75 milhão; sendo R$ 1,4 milhão em infraestrutura nas áreas interna e externa; e R$ 650 mil na renovação de todos os equipamentos e mobiliário.

“O nosso governo prioriza a saúde pública, acreditamos no SUS (Sistema Único de Saúde) e nos dedicamos na melhoria dos atendimentos em todas as áreas, desde a Atenção Primária até a alta complexidade. Estamos reformando e modernizando as unidades básicas; a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Santo Agostinho; o SPA (Serviço de Pronto Atendimento), no Conforto; e investindo em equipamentos para atender toda a demanda da população”, disse a secretária municipal de saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Novos equipamentos

A Policlínica da Mulher vai contar com novos aparelhos de ultrassonografia; vídeocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento.

Entre os itens, destaca-se o moderno equipamento de ultrassonografia, de última geração, oferecendo mais acolhimento e humanização no atendimento às futuras mães. O aparelho com capacidade de gerar imagens em 4D, permite reproduzir a imagem tridimensional do feto. Este equipamento é inédito no SUS.

Além desses investimentos, também foi implantado na unidade o Prontuário Eletrônico e um novo sistema de chamada para facilitar o atendimento das usuárias na rede pública.

Atendimento especializado

A Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes conta com uma equipe multidisciplinar com assistente social, enfermeiros, médicos ginecologistas, psicóloga e desenvolve diferentes ações voltadas para o cuidado integral à saúde da mulher nos ambulatórios do pré-natal de alto risco, de mastologia e de climatério (menopausa). As consultas são agendadas através do sistema de regulação, a partir das unidades da Atenção Primária à Saúde (UBS e UBSF).

Homenagem

O nome da Policlínica da Mulher é uma homenagem ao médico obstetra de Volta Redonda, Júlio Pereira Gomes. O médico foi um dos mais renomados na obstetrícia do Sul Fluminense. Júlio também foi professor e membro institucional da FOA (Fundação Oswaldo Aranha).