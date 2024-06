VR: População aproveita serviços oferecidos pelo ‘Conexão Mega Cidadania’

Volta Redonda – Os moradores de Volta Redonda puderam colocar várias pendências em dia graças a mais uma edição do “Conexão Mega Cidadania”, que aconteceu neste sábado (22) na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Realizado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Governo do Estado – com o projeto “RJ para Todos” – e UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), o evento teve diversos serviços gratuitos oferecidos por vários órgãos e instituições, além de atrações culturais e atividades para as crianças e adultos.

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de várias secretarias e outros órgãos da administração musical, ofereceu serviços de assistência social, educação, saúde, emprego, cultura, lazer, esporte, meio ambiente, empreendedorismo, turismo e juventude, entre outros. Foi a oportunidade para muitos moradores acessarem serviço que, por conta do trabalho durante a semana, sempre eram deixados para depois.

É o caso de Rita de Cássia Rezende de Souza, 39 anos. Moradora do Eucaliptal, ela esteve na Praça Brasil a fim de solicitar no stand da Secretaria Municipal para a Pessoa com Deficiência (SMPD) o Cordão de Girassol para o filho Luiz Gabriel, de 13 anos.

“Para mim, é um pouco corrido ir lá fazer, achei que vindo aqui seria uma forma mais fácil, até porque no final de semana é mais tranquilo. Acredito que o cordão vai ajudar bastante, é uma forma de identificação da pessoa com deficiência, não vai precisar ficar explicando para os outros o que que é, que ele precisa da prioridade”, disse ela, que ficou sabendo do “Conexão Mega Cidadania” pelas redes sociais da prefeitura.

Morador do Minerlândia, Naldo Gomes, 66 anos, já havia utilizado os serviços do “Conexão Mega Cidadania” no evento anterior – no caso, os de saúde –, e aproveitou o sábado para cortar o cabelo de graça, além de conferir outros serviços que estavam sendo oferecidos.

“É uma muito bonita festa, está tudo ótimo, podemos aproveitar vários serviços, avisei várias pessoas que teria o evento nesse sábado. E aproveitei para ficar mais bonito com o meu cabelo, né?”, disse ele.

Até quem passou a morar em Volta Redonda há pouco tempo já está ligado no evento. Gleibe dos Santos Junqueira, de 73 anos, mudou-se para Volta Redonda há três anos, depois de passar toda a vida no Rio de Janeiro, e é só elogios para o “Conexão Mega Cidadania”. Além de aproveitar para aferir a pressão com os estudantes de Medicina do UniFOA, ele pretendia se cadastrar para fazer o Cartão do Idoso.

“Eu fiquei sabendo por um amigo que teria esse evento hoje, então aproveitei para conferir a pressão, e depois vou pedir meu Cartão do Idoso. Eu morava no Rio, e não lembro de ter visto algo como esse evento.”

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou que o sucesso de mais uma edição do evento mostra que a população já tem o “Conexão Mega Cidadania” como uma opção para resolver questões práticas do dia a dia.

“Sabemos que as pessoas, muitas vezes, não conseguem resolver certas questões porque precisam trabalhar, cuidar dos filhos ou de pessoas que dependem delas. E que também há serviços que podem demorar mais para terem uma data disponível. Fico muito feliz ao ver tantas pessoas aproveitando dos serviços que oferecemos aqui hoje, e agradeço ao Governo do Estado e ao UniFOA por serem parceiros nesse projeto”, afirmou.

Colocando os documentos em dia

Alguns dos serviços mais procurados pela população foram oferecidos pelo programa “RJ para Todos”, do Governo do Estado, assim como o PrevMóvel, veículo do Ministério da Previdência Social que funciona como unidade móvel do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com a finalidade de facilitar o acesso da população aos serviços da previdência.

No caso do “RJ para Todos”, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) prestou serviços como emissão ou agendamento de 1ª e 2ª via da identidade (RG); isenção para 2ª via de RG, e certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; expedição da Carteira de Trabalho (CTPS) Digital; balcão de empregos do Sine; e orientações sobre direitos do consumidor por meio do Procon (autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor).

O que não faltou, aliás, foi gente à procura da segunda via da Identidade, ou fazendo a solicitação pela primeira vez – caso de Paula de Freitas, 37 anos, moradora do Fazendinha.

“Vim solicitar uma segunda via para mim e a primeira via para meus filhos (Gabriel, de nove anos, e Anthony, de apenas quatro meses). Durante a semana seria difícil, porque trabalho, meu filho mais velho estuda. Esse evento é ótimo, porque as pessoas podem vir no sábado, a fila está sendo rápida”, elogiou, acrescentando que ficou sabendo do “Conexão Mega Cidadania” por uma amiga e aproveitou para divulgar para outras pessoas.

Thiago Hebreus, 27 anos, do Açude, também foi em busca da segunda via da identidade. “Eu não tenho tempo durante a semana, e o sábado é um ótimo dia para resolver essas coisas. Porque a gente trabalha o dia todo, não tem tempo para ir lá resolver, acho que é complicado.”

Também morador do Açude, Gustavo Barbosa, 18 anos, também estava à procura da segunda via do RG. “Faz três meses que estava tentando marcar pelo Detran, então optei por esse serviço. É um evento que merece ser ainda mais divulgado”, falou.

O deputado estadual Munir Neto também esteve presenta na Praça Brasil, e comentou a procura da população pelos serviços do “RJ para Todos”.

“O Governo do Estado está de parabéns por essa iniciativa. As pessoas, muitas vezes, não têm a disponibilidade durante a semana para solicitar um documento, resolver algumas burocracias. A procura que vemos aqui na Vila Santa Cecília, hoje, é prova de que iniciativas como essa são muito importantes”, frisou.