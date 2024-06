VR: Prefeitura entrega praça de lazer no Residencial Mata Atlântica

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda entregou na noite desta quarta-feira (26), a praça Marcelo Campos Pereira do Residencial Mata Atlântica, no Jardim Belvedere. Construído entre a Avenida Alimo Antonio Francisco e as ruas A e M, em área de 4 mil m² às margens da lagoa, o espaço recebeu um investimento de R$ 1,2 milhão. Após um ano e meio de obras, a comunidade conta agora com área de lazer com brinquedos infantis, Academia da Melhor Idade, mesas com bancos sob pergolado, além de pistas para caminhada.

O prefeito Antonio Francisco Neto esteve na cerimônia de entrega da praça e foi cercado pelas crianças do bairro logo na chegada. “O retorno positivo que estou tendo da criançada é o que vale para mim. Se as crianças gostaram, é porque fizemos tudo certo”, disse o prefeito, informando que o próximo passo é iluminar o entorno da lagoa, que fica ao lado da praça, para que o espaço fique ainda mais bonito.

“O que fizemos aqui foi um espaço para a família, seguro e confortável, assim como entregamos em diversos pontos da cidade nesses últimos três anos e meio. As melhorias nas áreas de esporte e lazer são parte da reconstrução da cidade, que passou pela Saúde, Educação, Segurança, Assistência Social e Mobilidade Urbana. E ainda vamos fazer muito mais”, disse Neto.

Ele agradeceu ainda aos familiares dos dois homenageados da noite – um deu nome à praça; e a outra, à lagoa –, que permitiram que seus entes queridos fossem eternizados nesses logradouros públicos.

“Além disso, através dos vereadores Paulinho AP, Vander Temponi e Nilton Alves de Faria, o Neném, agradeço à Câmara Municipal pela parceria; aos representantes da empresa Contencosta, responsável pela obra da praça, que foi fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (SMO); e aos moradores que souberam esperar, confiando que o trabalho seria entregue com qualidade”, concluiu o prefeito.

O presidente da associação de bairro do Mata Atlântica, Nelson Bispo, falou pelos moradores. “Obrigado, prefeito Neto, por ter cumprido a palavra e ter entregado essa obra, que tanto beneficia a população daqui, antes do final do ano”.

O vereador Paulinho AP lembrou a reconstrução de Volta Redonda, que começou em 2021. “Os poderes Legislativo e Executivo deram as mãos para reconstruir a cidade e a entrega desta praça simboliza os resultados dessa parceria, que alcançaram todas as áreas do serviço público, beneficiando a população. Parabéns ao prefeito pela equipe e pelo trabalho de excelência que vêm realizando”, disse.

A praça leva o nome de Marcelo Campos Pereira, por conta da Lei Municipal 5.432, de 2017, de autoria do vereador Vair de Oliveira Moura, o Vair Duré. Junto com sua família, Marcelo ajudou a construir o desenvolvimento urbano de Volta Redonda, por meio de loteamentos como o Mirante do Vale, o Jardim Amália e o Jardim Belvedere, bairro do qual o Residencial Mata Atlântica faz parte.

Prestigiaram a inauguração o pai do homenageado, Mauro de Oliveira Pereira, de 93 anos; os irmãos Mauro e Marco; os sobrinho Matheus e o nadador Thiago Pereira; além do primo Itamar. Mauro falou pelos familiares, agradeceu pela homenagem ao irmão, e lembrou que, quando fizeram o loteamento Mata Atlântica, deixaram essa grande área à beira da lagoa como espaço comum para os moradores.

“Sabíamos que esse seria um grande benefício para a comunidade daqui e o prefeito Neto fez um excelente trabalho. A praça ficou belíssima”, disse.

Nova praça fica às margens da Lagoa Elisangela de Sousa Furtado Pacheco

A lagoa, tradicional ponto de encontro no Residencial Mata Atlântica, passou a homenagear uma das primeiras moradoras da localidade, por iniciativa do vereador Vander Temponi. Elisangela de Sousa Furtado Pacheco, seu marido e filho residiram no bairro entre 2016 e 2022, quando faleceu aos 45 anos, após lutar contra um câncer. Elisangela dedicava seu tempo e talento para ajudar a promover melhorias para a comunidade.

“A implantação dessa praça, às margens da lagoa, será um divisor de águas para os moradores do Residencial Mata Atlântica. O local, que já era atrativo aos vizinhos, ficou ainda mais seguro e confortável para crianças, jovens e adultos”, disse Temponi, que também agradeceu aos vereadores Paulinho AP e Neném, a quem chamou de mestre, pela parceria na Câmara; aos moradores e aos familiares da homenageada, citando o marido Carlos Pacheco e o filho Carlos Eduardo, pela presença.

Luciana Pacheco Verneck é cunhada de Elisangela e falou pela família. “A nossa família foi pioneira aqui no Mata Atlântica e Elisangela sempre cuidou de todos e do local, fazia questão de cuidar dos patos da lagoa, inclusive. Ela merece ficar eternizada neste lugar, que agora está ainda mais bonito”, disse, também em nome da sogra da homenageada, Luzia, da irmã Geane, do cunhado Cristiano e dos sobrinhos.