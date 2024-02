VR: Prefeitura inicia construção de sistema de drenagem pluvial no Retiro

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a segunda fase da construção do sistema de drenagem pluvial na Avenida General Euclides de Figueiredo, no bairro Retiro. No total, a nova galeria terá 387 metros de extensão.

Segundo a SMI, foram construídos 150 metros do sistema de drenagem na primeira etapa; agora, estão sendo instaladas galerias pré-moldadas de 2,80m por 1,80m. A fim de minimizar os impactos no trânsito do local, a obra está sendo realizada em dois trechos: o primeiro, com 27 metros, acontece nas proximidades do cruzamento com a Avenida Ceará; já o segundo trecho, que terá 360 metros de galeria, seguirá em direção ao Córrego dos Carvalhos.

Devido à obra, o trânsito na região passou por mudanças. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), os ônibus que passavam pela Euclides de Figueiredo foram desviados para a Avenida Retiro, que por sua vez teve o trecho de mão única alterado para mão-dupla.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, explica que o objetivo principal da obra é acabar com os alagamentos na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro, em situações de chuvas mais fortes. A expectativa com a galeria na Euclides Figueiredo é que ela possa levar esse excesso de águas até o córrego, diminuindo ou evitando eventuais transtornos na Antônio de Almeida, uma das principais do bairro.