VR: Prefeitura irá levar pessoas com deficiência para visitar a Toca do Coelho

Volta Redonda – O Coelho da Páscoa terá uma tarefa muito especial no próximo sábado (30) em Volta Redonda: entregar os ovinhos de chocolate para pessoas com deficiência (PCDs) da cidade. Quem quiser participar da iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) pode se inscrever através do telefone 3339-9031 ou pelo e-mail [email protected] até a próxima quinta-feira (28).

O passeio à tradicional Toca do Coelho, que fica na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, acontece a partir das 17h. O transporte será feito através do micro-ônibus do programa Transporte Cidadão, da Prefeitura de Volta Redonda. O veículo do governo municipal – que possui os recursos de acessibilidade para o transporte público – irá percorrer os bairros de Volta Redonda para o embarque dos PCDs cujos responsáveis inscreverem para participar do passeio.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressalta que a prefeitura vem desenvolvendo uma série de ações e projetos que promovem a acessibilidade às diversas deficiências, seja elas física, auditiva, visual ou intelectual.

“O prefeito Neto vem implantando ações e projetos com intuito de fortalecer as políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. A finalidade é de proporcionar conforto e assistência humanizada aos usuários dentro das suas necessidades”, explicou o secretário

Casa do Papai Noel

A ação começou no ano passado ,quando mais de cinquenta crianças com deficiência ganharam presentes das mãos do Papai Noel, com prioridade no atendimento, tornando o “Natal da Cidadania” da Prefeitura de Volta Redonda cada vez mais inclusivo.