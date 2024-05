VR: Programa irá monitorar qualidade da água em tempo real

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) firmou uma parceria com a Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e com o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-Médio Paraíba do Sul) para a instalação de uma sonda que tem a finalidade de monitorar a qualidade da água em tempo real. Na última semana, uma comissão de membros esteve pela primeira vez na Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte, para avaliar o local adequado da instalação da sonda, incluindo um painel solar e pluviômetro, instrumento utilizado para medir e coletar chuvas.

Além do monitoramento, todos os dados do programa – chamado “Siga Águas” – vão ser disponibilizados com livre acesso para a população. Com esse projeto, será possível prever eventuais problemas e, assim, otimizar tempo de respostas e soluções mais rápidas.

O programa só foi possível através da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) – agência pública que financia inovação –, onde, através de reuniões de membros, o Saae-VR foi escolhido para o projeto, que não terá custo financeiro para a autarquia, além de beneficiar a qualidade da água para toda a população.