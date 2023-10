VR: Projeto Arigó de Artesanato participa da ABAV Expo

Volta Redonda – O município de Volta Redonda foi representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) durante a 50ª edição da ABAV Expo – tradicional evento de turismo realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, reconhecida como uma das principais entidades de turismo do Brasil. Com objetivo de fortalecer toda a cadeia turística, o evento aconteceu entre os dias 27 e 29/9, no Riocentro, município do Rio de Janeiro, com a presença de mais de 40 mil visitantes.

De acordo com a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, Volta Redonda participou no stand do Rio de Janeiro e apresentou ao público informações sobre a cidade, disponibilizando material gráfico e tours virtuais.

“Também tivemos representando a cidade o Projeto Arigó de Artesanato, que recentemente ganhou sua marca própria (por meio de uma parceria com o Unifoa – Centro Universitário de Volta Redonda) e que fez sua estreia para um grande público”, afirmou Débora, acrescentando que membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur-VR) também participaram da exposição.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, Volta Redonda tem o Turismo de Negócios e Eventos como vocação natural, recebendo demandas complementares como comércio e gastronomia, saúde e educação, e está desenvolvendo soluções para fomentar outros segmentos de mercado. Segundo ele, em breve será concluído o Museu de Ciência e Tecnologia, que trará um grande aporte para a valorização da ciência e educação, que fazem parte das características de Volta Redonda, agregando de maneira muito positiva à economia do turismo.

“Estamos muito felizes com a participação de Volta Redonda na ABAV Expo, um evento de importância internacional que irá colocar nossa cidade em uma vitrine muito importante. Seguimos trabalhando e buscando alternativas para o desenvolvimento da cidade, que a cada dia se estrutura mais no turismo de forma planejada”, afirmou Sodré.

Exposição

O ABAV Expo, que é o maior evento do mercado do turismo brasileiro e uma das principais do calendário latino-americano, reúne os principais players do turismo do Brasil e do mundo, e é a grande vitrine e o ponto de encontro para o lançamento de novidades e apresentação de tendências para o mercado profissional do turismo, além de ser um ambiente de negócios, relacionamento e capacitações.