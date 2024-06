VR: projeto ‘Nadando com Thiago Pereira’ está com vagas abertas para aulas gratuitas

Volta Redonda – O projeto social de natação ‘Nadando com Thiago Pereira’, realizado pelo Instituto Thiago Pereira no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, está com inscrições abertas. Com a proposta de ensinar gratuitamente a natação com o intuito principal de combater o afogamento infantil e salvar vidas, o projeto – que leva o nome do maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos e prata na Olimpíada de Londres2012 – tem apoio da Prefeitura de Volta Redonda e da Fundação CSN, com patrocínio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e das empresas Vulcabras e Urubupungá.

Podem participar crianças e adolescentes de Volta Redonda, de 7 a 17 anos de idade, e as inscrições podem ser feitas na secretaria do Parque Aquático, na Ilha São João. É preciso levar cópia da identidade (RG) e CPF da criança ou adolescente, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência, uma foto 3×4 e declaração escolar de 2024. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone do Parque Aquático: (24) 3512-9883.

As aulas acontecem em dois períodos diferentes: às terças e quintas-feiras; e às quartas e sextas-feiras. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, conta que o projeto, lançado em 2022 e construído através da lei de incentivo do Governo Federal, foi renovado, e o número de jovens atendidos foi ampliado de 280 para 360, sendo a maioria dos participantes oriundos da rede pública municipal de ensino.

“O principal foco do projeto é salvar vidas, ensinar natação a crianças e adolescentes para reduzir o número de afogamentos. Uma oportunidade para que o seu filho possa praticar a natação, aprender valores que o esporte transmite e ter mais saúde e ferramentas para se proteger na água”, afirmou a secretária Rose Vilela, que também é mãe de Thiago Pereira.