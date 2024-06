VR realiza Conferência para apresentação do 1º Plano Municipal de Direitos Humanos

Volta Redonda – No próximo dia 19 de junho, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizará a Conferência Municipal para apresentação do 1º Plano Municipal de Direitos Humanos.

O evento acontecerá no auditório do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, das 14h às 19h, com a participação de gestores públicos municipais e estaduais, de representantes da sociedade civil organizada, de universidades e de instituições de defesa de direitos.

A comissão de elaboração do Plano Municipal de Direitos Humanos (PMDH) está encerrando um trabalho de nove meses na construção do documento, que vai nortear as políticas públicas na área dos direitos humanos no município.

O início dos trabalhos de construção do PMDH ocorreu em um seminário realizado no dia 11 de agosto de 2023, campus Volta Redonda do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e o PMDH foi lançado na data em que se comemora o Dia Nacional dos Direitos Humanos (12 de agosto), contando com a presença e atuação da secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.

Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda será o terceiro a construir o Plano Municipal de Direitos Humanos, o que representa um avanço em políticas públicas, transformando a Conferência Municipal em um momento histórico conquistado com o diálogo permanente entre a gestão pública, as organizações da sociedade civil e instituições de defesa de direitos.

A Comissão responsável pela coordenação dos trabalhos teve à frente a SMDH, através da pasta de Promoção de Políticas para os Direitos Humanos, que organizou uma série de escutas qualificadas das entidades da sociedade civil, com a contribuição de estagiários do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e da UFF (Universidade Federal Fluminense), sendo realizadas entrevistas presenciais e online, plenária presencial para alcançar o objetivo de construir o I Plano Municipal de Direitos Humanos de Volta Redonda.