VR receberá mutirão do Detran para emissão de identidades e CNHs - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 07:52 horas

Pedido foi feito pelo deputado Jari; durante reunião com o presidente do órgão, deputado também solicitou o retorno das perícias médicas para o interior do estado

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) reuniu-se com o presidente do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), Adolfo Konder, e membros da diretoria do órgão para buscar melhorias no atendimento à população. Durante o encontro, no fim da tarde dessa quinta-feira, dia 16, na sede do órgão, no Centro do Rio, o parlamentar apresentou as principais reclamações que recebe diariamente sobre o serviço prestado no Sul Fluminense.

“Fui muito bem recebido pelo presidente e saí de lá com a afirmação dele de que o Detran fará um mutirão para diminuir a quantidade de pessoas que aguardam por serviços essenciais como emissão de documento de identidade e carteira de habilitação”, contou Jari, lembrando que vai seguir cobrando ações para melhorar o atendimento à população.

O parlamentar também reforçou a necessidade do retorno das perícias médicas para o interior do estado. “Em março do ano passado fiz Indicação Legislativa para que o serviço voltasse a ser prestado nas cidades do interior. Hoje, é necessário ir à capital para fazer as perícias médicas, trazendo dificuldade para a população, principalmente, para as pessoas com mobilidade reduzida”, acrescentou o deputado.

Como membro da Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Jari tem o tema como uma das prioridades do mandato. Esta semana, ele esteve no polo de Volta Redonda do Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), visitando o local, conversando com os professores e gestores.

“Me coloquei a disposição para ajudar a instituição e lutar pela equiparação da bolsa dos tutores junto ao governo do estado. Sabendo que a deputada Elika Takimoto protocolou o Projeto de Lei que trata desse assunto, assumo o compromisso de dar meu voto favorável, já que é um dos projetos que vai ajudar a chegar no resultado que buscamos para a instituição e para os tutores do Cederj”, falou Jari.

Na manhã desta sexta-feira, dia 17, o deputado participou de café da manhã com a Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (AdUFRJ) para debater sobre a educação pública.

Pela segurança

Também nesta semana, o deputado Jari fez reunião com o coronel Renato Assis Ferreira, comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), que coordena a atuação da Polícia Militar em 20 cidades do Sul Fluminense e Costa Verde. No encontro, o parlamentar tratou dos crescentes casos de violência na região e o coronel reforçou que irá reativar os conselhos comunitários de segurança.

Pelo meio ambiente

Em encontro com o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, na última quarta-feira, 15, o deputado Jari tratou do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que envolve o pátio de escória da CSN, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, a poluição na cidade e os riscos ao Rio Paraíba do Sul.

‘Deputado na Sua Cidade’

Na próxima segunda-feira, dia 20, o deputado Jari estará no Centro de Vassouras, na esquina das ruas Caetano Furquim e Eufrásia Teixeira Leite, com o projeto “Deputado na Sua Cidade”, entre 8h e meio-dia. Ainda no mês de março, Jari levará o projeto para Porto Real, no dia 27, na Avenida B, no bairro Freitas Soares.