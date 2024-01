VR: Reviravolta em caso de tentativa de homicídio de médico

Volta Redonda – Uma reviravolta no caso da tentativa de homicídio do médico Érick Alves Pinto de Albuquerque Dias, de 37 anos, aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), quando a Polícia Civil anunciou ter prendido em flagrante um homem de 32 anos que, segundo as autoridades, teria se passado por vítima de tentativa de agressão.

Até então, as informações divulgadas davam conta de que Érick teria tentado desferir facadas em um rapaz que seria atual companheiro de sua ex e que, na tentativa de se defender, pegou a faca e desferiu um golpe no peito do médico.

A versão apresentada pela Polícia Civil é outra. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o suspeito – de acordo com o divulgado pela 93ª DP – teria desferido uma facada no tórax do médico. O caso aconteceu por volta das 7h10 da manhã, nas proximidades da Policlínica da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O suspeito teria comparecido à 93ª DP por volta das 7h30min afirmando ser vítima e relatou que a briga com o médico teria origem em uma situação envolvendo a entrega de seu enteado.

Os policiais notaram que na versão apresentada pelo homem havia contradições. Em diligência, os agentes localizaram a esposa do médico, que disse aos policiais que o suspeito teria se dirigido até a janela da porta do carro de Érick e teria tentado com insistência golpeá-lo com a faca. Em um dos golpes, a faca foi cravada no tórax de Érick.

O médico foi socorrido às pressas e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), onde passou por uma cirurgia e permanece em estado grave. A faca utilizada no ataque foi apreendida e a investigação ainda está em curso.

Doação de Sangue

Familiares e amigos do médico Érick Alves Pinto, filho da ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, Suely Pinto, estão fazendo apelos nas redes sociais para que as pessoas se dirijam ao Hemonúcleo e doem sangue tipo O negativo. De acordo com as informações de pessoas próximas ao médico, seu estado de saúde é grave. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados, no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado em um anexo do Hospital São João Batista (HSJB).