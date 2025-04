VR: Rompimento de rede adutora prejudica abastecimento de água em três bairros

Volta Redonda – O rompimento de uma rede adutora, na noite da última terça-feira (29), no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, está afetando o abastecimento de outros três bairros no município: Nova Primavera, Parque do Contorno e Dom Bosco. O local do rompimento é de difícil acesso, próximo ao Pátio da Escória. A equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) irá realizar a manutenção ao longo desta quarta-feira (30).

De acordo com o Saae, a normalização do abastecimento será feita de forma gradual.