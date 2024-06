VR: Ruas do bairro Santo Agostinho recebem novo asfalto

Volta Redonda – As ruas Sargento Paulo Moreira e Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, começaram a receber novo asfalto. De acordo com a empresa responsável pela obra, serão asfaltados mais de 12 mil metros quadrados, somando as duas vias.

Os trabalhos de fresagem e aplicação da massa asfáltica acontecem até nesta sexta-feira (21) nas duas ruas, segundo a previsão da empreiteira responsável. Na Sargento Paulo Moreira, cerca de 440 metros de extensão estão recebendo o novo asfalto. E na Rua Alfredo Moreira, a nova pavimentação está sendo aplicada em um trecho com aproximadamente 630 metros de comprimento.

O Santo Agostinho já havia sido beneficiado com o asfaltamento de 19 vias, por meio da parceria com o governo estadual: Amador Bueno; Barão de Mauá; Bartolomeu Bueno da Silva; Belém; Boa Vista; Califórnia; Caviana; Curitiba; Fernando de Noronha; Jaime Martins; Sargento Jaime Pantaleão de Moraes; Macapá; Maceió; Manaus; Marajó; Natal; Porto Alegre; Porto Velho; Washington.

No total, o convênio com o Estado está levando asfalto novo a mais de 300 ruas e avenidas de Volta Redonda.

“Já melhoramos o dia a dia em vários bairros da cidade e vamos continuar trabalhando para que os motoristas possam circular com mais segurança em toda a cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Asfaltamento concluído no acesso ao Vivendas do Lago

A prefeitura também está asfaltando outros pontos da cidade. Um deles é o acesso ao condomínio Vivendas do Lago, próximo à rotatória que leva ao Cemitério Portal da Saudade, que teve concluída a nova pavimentação, após receber serviços de infraestrutura.

No local havia um problema de drenagem, em decorrência de obras feitas no passado, e as equipes refizeram a base, efetuaram limpeza de todos os bueiros e construíram uma caixa de ralo que estava danificada, prejudicando o escoamento das águas pluviais. Em seguida, foi aplicado o novo asfalto.