VR: Saae promove ações em comemoração ao dia da água e das florestas

Volta redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), através do projeto Sala + Verde, do Ministério do Meio Ambiente, está realizando ações em alusão ao Dia Internacional das Florestas – celebrado em 21 de março – e ao Dia Mundial da Água – comemorado em 22 de março. Uma série de palestras educativas estão sendo oferecidas na sede da autarquia, no bairro Aterrado, além de visitas guiadas à Floresta da Cicuta, ao Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto (CICAE) e a Estação de Tratamento de Água do bairro Belmonte (ETA Belmonte).

Os primeiros beneficiados com a iniciativa foram os alunos da Escola Municipal João Paulo VI, que participaram da ação no último dia 15. Hoje (21) foi a vez de 35 alunos do Colégio Professora Delce Horta Delgado participarem das palestras. Outras ações acontecerão nos dias 22, 26 e 28/3, beneficiando também alunos da Fundação Sérgio Loureiro, projeto Guarda Mirim e o Instituto Tecnológico de Capacitação (Itec).

Jane Faria Soares, técnica da direção executiva do Saae-VR, explicou que o objetivo das ações é de promover um trabalho de educação ambiental, fazendo a ligação entre a floresta e a água.

“Estamos mostrando para esses alunos a importância da floresta para a água e da água para a floresta, explicando a eles todo o ciclo da água. Esse trabalho vem já vem sendo realizado há três semanas”, disse a técnica.

A engenheira agrônoma e agente temporária ambiental do Instituto Chico Mendes, em Volta Redonda, Márcia Valéria da Fonseca Porto, ressaltou que a iniciativa da administração municipal em promover essas visitas é muito importante.

“Esses alunos levam o conhecimento para casa e acabam difundindo isso na sua comunidade. Se a gente não conhece o que temos de riqueza aqui, não protegemos. A Floresta da Cicuta possui uma flora lindíssima, espécies raras de animais ameaçados de extinção e que estão protegidos por estarem em uma unidade de conservação, com normas de uso”, disse a engenheira.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, afirmou que essa ação, além de trazer a comunidade para mais perto do Poder Público, colabora na formação desses estudantes, tornando-os multiplicadores da importância do cuidado com a água.

“As datas, apesar de distintas, fazem um elo profundo por envolverem ações socioambientais, enfatizando a conservação e uso sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais. O Dia Mundial da Água é vital para ressaltar a necessidade de conscientização sobre a sua importância e a preservação dos recursos hídricos para as gerações futuras”, ressaltou PC.

Durante as ações os alunos puderam entrar em contato direto com uma unidade de conservação (Floresta da Cicuta), conhecerem o Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto (CICAE), que monitora o controle da distribuição de água de toda Volta Redonda e os níveis dos reservatórios, garantindo assim, o abastecimento de toda a cidade, além da ETA Belmonte, responsável por tratar a água.