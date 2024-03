VR: Secretaria da Mulher realiza evento pelo Dia Internacional da Mulher

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizou nesta sexta-feira (8), na Vila Santa Cecília, um evento ligado ao Dia Internacional da Mulher. A tenda de serviços instalada ao lado das Lojas Americanas foi a base para a distribuição de mensagens e materiais relativos às conquistas e os direitos da mulher na sociedade brasileira, visando uma maior conscientização de todos dessa luta diária para avançar em políticas públicas.

Um grupo formado por Anselmo, Rogério e Oscar Marques – que é guarda municipal e integrante da Patrulha Maria da Penha – realizou uma apresentação musical, sendo acompanhado pelas mulheres da assessoria técnica da SMDH.

A secretária municipal de Políticas para Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim, falou sobre o trabalho da SMDH na busca e defesa dos direitos das mulheres.

“Hoje é um dia de reflexão e análise sobre os nossos avanços e retrocessos. A mulher vem ocupando o seu espaço, e nossa luta é para que possamos ocupar todos os espaços na sociedade, sejam eles políticos, de poder, de decisão. Para que esse dia existisse, muitas mulheres lutaram pela igualdade em vários aspectos, e muitas delas foram assassinadas”, lembrou. “Não podemos ficar em casa, temos que sair para as ruas para manifestar a nossa gratidão por todas as mulheres que deram as suas vidas para que a política avançasse. Não podemos esquecer, também, do grande genocídio que acontece na Palestina, com as mulheres e crianças sendo massacradas.”

A secretária destaca que o 8 de Março serve, ainda, para lembrar da violência diária sofrida pelas mulheres, que muitas vezes chega ao feminicídio. “O nosso papel é denunciar e buscar políticas públicas para que essas mulheres conquistem autonomia econômica. Estamos aqui com os nossos companheiros também, trazendo essa mensagem para todas as mulheres, homens, e para toda a sociedade de Volta Redonda”, concluiu.

Pela igualdade

A assessora técnica responsável pelo Departamento de Políticas para Mulheres, Kátia Theobaldo, enfatizou o compromisso da secretaria para que as mulheres possam alcançar a merecida igualdade e dignidade perante a sociedade.

“Nós da SMDH reafirmamos a nossa incansável luta pela igualdade de gênero, pelo respeito à diversidade, pela garantia dos nossos direitos e a total eliminação de todas as formas de violência. Nesse Dia Internacional da Mulher, esse é o presente mais desejado por nós”, frisou.

Juliana Sampaio, da Promoção da Igualdade Racial da SMDH e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), também falou sobre a importância do Dia Internacional da Mulher:

“É uma ótima oportunidade para nos apresentarmos como um instrumento importante para a luta das mulheres, e também os serviços que a Secretaria de Políticas para a Mulher e Direitos Humanos tem a oferecer. A cidade é referência na política de defesa das mulheres; temos um governo que se preocupa com políticas públicas para as mulheres de forma integral”, afirmou, enfatizando o serviço prestado pelo Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher. “A nossa secretaria entende que temos que falar da mulher negra, da mulher trans, porque todas têm direitos, como poder se expressar, viver a vida”, enfatizou.