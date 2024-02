VR: Secretaria da Pessoa com Deficiência divulga lista de sorteados para curso de Libras

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoal com Deficiência (SMPD) divulgou a lista de pessoas sorteadas para as primeiras turmas de nível básico do curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) de 2024, que é realizado por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-Ferp). A secretaria anunciou, ainda, que serão abertas mais vagas em novos horários. A primeira aula está marcada para sexta-feira (1º/3), às 16h, no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado; a lista de selecionados pode ser conferida no perfil da SMPD no Instagram (@smpd.vr).

No total, 514 pessoas se inscreveram, e 147 foram sorteadas para as turmas que terão aulas às segundas, quintas e sextas-feiras, às 18h30, na sede da Smas (antiga Smac), e outra também na sexta, mas às 9h30, no UGB. No caso do curso de nível intermediário, as 60 vagas foram divididas em dois horários na quinta-feira (9h30 e 14h30), também no UGB, onde também serão realizadas as aulas do nível avançado (sextas-feiras, às 9h30) para os 30 inscritos. Para participar do curso, todos devem fazer a matrícula na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência até a próxima sexta-feira (1º/3), das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. As aulas por turmas terão início na próxima segunda-feira (4).

Além das vagas abertas no início das inscrições, foram abertas mais três turmas de nível básico, em que aqueles que não foram sorteados poderão se matricular – assim como os já selecionados – até 1º de março, na sede da SMPD, para as aulas que acontecerão na quarta, quinta ou sexta-feira, às 14h30, no UGB. Vale destacar que aqueles sorteados para as primeiras turmas não podem trocar para os novos horários abertos.

“Ficamos muito animados com a procura pelos cursos, e agradecemos à Secretaria de Assistência Social e ao UGB por essa parceria, que vai render muitos frutos. E também ao prefeito Neto, que acredita no projeto e liberou as novas turmas”, disse o secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

O curso

O curso de Libras é gratuito, terá duração de cinco meses e será ministrado pelos professores Samuel Uchôa, Sandra Duarte e Juliene Brizola, sob a coordenação de Eliete Vasques. Ele é direcionado à comunidade em geral e busca atender a todas as pessoas interessadas em adequar-se à nova legislação no que diz respeito à inclusão da comunidade surda. O curso também é direcionado ao corpo funcional das escolas e empresas público-privadas que trabalham com integração da comunidade surda e que necessitam de capacitação a fim de garantir a inclusão dos surdos em quaisquer espaços sociais. Cerca de 300 pessoas já foram capacitadas desde a criação do curso, em 2021.