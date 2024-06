VR: Secretaria da Pessoa com Deficiência entrega primeiros abafadores de ruído para autistas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira (18) a entrega simbólica das primeiras unidades de abafadores de ruído desenvolvidos especialmente para pessoas autistas. No total, serão distribuídas 500 unidades do equipamento, que terão por objetivo promover mais inclusão e qualidade de vida para essa parcela da população. A entrega marcou a celebração do Dia Mundial do Orgulho Autista em Volta Redonda, que é comemorado anualmente em 18 de junho.

“Esses abafadores são ferramentas fantásticas que ajudam a diminuir o desconforto causado por ruídos intensos, facilitando o dia a dia e proporcionando mais conforto para quem é sensível a sons”, explicou Eliete Vasques, secretária municipal da Pessoa com Deficiência.

“Essa ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência e tem como objetivo tornar Volta Redonda um lugar ainda mais acolhedor para todos. Estamos muito felizes em poder oferecer esse recurso, que certamente fará uma grande diferença na vida de muitas pessoas”, afirmou a secretária.

Eliete acrescenta que os abafadores serão distribuídos pela secretaria e em breve será divulgado pelas redes sociais como poderá ser feita a solicitação do equipamento.

“Vamos juntos tornar nossa cidade um exemplo de inclusão e cuidado, porque em Volta Redonda cada pessoa é importante e merece todo o nosso apoio e atenção”, reforçou.

Um dos autistas a receber o abafador foi Vitor Hugo Mazza, de 26 anos, que estava acompanhado pela sua mãe, Gláucia, que falou da importância de receber o equipamento doado pela prefeitura.

“Estou muito feliz, pois como mãe de um autista adulto já passei por todas as fases. E esse abafador será muito importante, porque os autistas têm sensibilidade aos sons. Com o equipamento a qualidade de vida dele vai melhorar quando estiver em alguns ambientes, porque às vezes é muito ruído. Creio que hoje, depois de 26 anos, muitas portas vão se abrir. E isso é o mais importante”, disse.

Dia do Orgulho Autista

O Dia Mundial do Orgulho Autista é uma iniciativa da organização britânica Aspies for Freedom (AFF) que também passou a ser celebrada no Brasil. Ela tem entre seus objetivos celebrar a neurodiversidade das pessoas do espectro autista, reconhecendo o potencial inato de todas as pessoas, além de buscar desfazer concepções negativas sobre o autismo.

Para isso, são promovidas ações de conscientização de que o autismo não é uma doença e sim uma variação neurológica natural da diversidade humana que pode resultar em variadas concepções de pensamento, interação, mobilidade e processamento sensorial e cognitivo.