VR: Secretaria de Educação investe R$327 mil em reformas de creche e escola

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda anunciou, nesta quarta-feira (29), a conclusão de duas reformas em unidades educacionais na cidade, totalizando um valor de R$327 mil. A Escola Municipal Mato Grosso, no Retiro, juntamente com o Centro Municipal de Educação (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no bairro Vila Rica/Tiradentes foram as instituições contempladas com as reformas.

O financiamento esteve sob a responsabilidade do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda). Entre as ações, estão reformas na infraestrutura, como pintura e reformas no telhado. As obras tiveram início em fevereiro e duraram 60 dias.