VR: Sejuv conecta jovem a economista da CNN Brasil

Volta Redonda – Em uma das dinâmicas realizadas com os grupos de juventude dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), na unidade do bairro Caieiras, a equipe da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) conheceu a história do adolescente Rafael, que revelou, em uma carta, o sonho de seguir a profissão de economista.

Ao tomar conhecimento da carta de Rafael, o secretário Munir Francisco Filho fez a ponte entre ele e o economista Gilvan Bueno, comentarista da CNN Brasil. Gilvan começou sua trajetória profissional de forma humilde, trabalhando como vendedor de picolé, auxiliar de pedreiro e garçom antes de conquistar seu espaço no mercado financeiro. Hoje, ele é considerado um dos principais especialistas do país, ajudando milhares de pessoas a entenderem melhor o mundo da economia e dos investimentos.

Ao se encontrar com o secretário Munir, Gilvan prontamente se disponibilizou a apoiar o jovem em sua jornada, como pode ser conferido em um vídeo postado pela Sejuv no Instagram da secretaria (@sejuv_vr), que Rafael e sua família assistiram na sede da Secretaria na última terça-feira (1º).

“Existem alguns cursos de capacitação para você trabalhar no mercado financeiro, e estou te dando um de presente. Quero te ajudar nesse seu propósito de virar economista, entender o mercado financeiro. Conte comigo”, disse Gilvan em um trecho do vídeo.

Incentivo

Munir Francisco Filho afirmou que essa iniciativa reforça o compromisso da Secretaria da Juventude em criar oportunidades reais para os jovens de Volta Redonda, aproximando-os de seus sonhos e incentivando seu crescimento pessoal e profissional.

“Nosso papel na Secretaria da Juventude é criar pontes e oferecer oportunidades para que os jovens possam sonhar e construir um futuro promissor. A educação financeira é um tema fundamental, e queremos que mais jovens tenham acesso a esse conhecimento para planejar suas vidas com mais segurança. A história do Rafael é um exemplo inspirador disso. Quando conhecemos seu sonho de se tornar economista, buscamos conectá-lo com alguém que pudesse ajudá-lo nesse caminho. Essa é a nossa missão: apoiar, incentivar e abrir portas para a juventude de Volta Redonda”, afirmou.