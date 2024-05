VR: suspeito de arrombar loja no Aterrado é preso

Volta Redonda – Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) auxiliarão a Polícia Civil a identificar e prender três dos quatro suspeitos de envolvimento no furto de celulares em uma loja localizada no bairro Aterrado. O estabelecimento foi arrombado e furtado na madrugada de domingo (19). Um dos quatro homens flagrados pelas câmeras foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), após ser reconhecido por policiais militares embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Nenhum aparelho foi encontrado com ele.

O suspeito, de 33 anos, foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi constatado um mandado de prisão contra ele. O motivo da ordem de prisão não foi divulgado.

A ação do quarteto foi flagrada por câmeras da Ordem Pública. Equipamentos internos do estabelecimento também gravaram a ação criminosa, que durou 45 segundos. Num primeiro momento, as câmeras mostram apenas dois homens, entre eles o que foi preso, levando os aparelhos em um carrinho de supermercado por ruas do bairro Aterrado. Depois, já na altura do bairro Vila Americana, é possível ver os quatro suspeitos juntos. Segundo o proprietário da loja, mais de 20 aparelhos das marcas Iphone e Xiaomi foram levados.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que graças ao apoio popular e ao monitoramento das câmeras da Ordem Pública – junto ao serviço de inteligência das forças de segurança do município – foi possível identificar e responsabilizar um dos suspeitos.

“Apesar da prevenção não ter sido eficaz, as câmeras de segurança da Secretaria de Ordem Pública ajudarão na responsabilização dos suspeitos, em curto espaço de tempo. Conseguimos flagrar a ação que ajudará a autoridade policial na elucidação. Além da solução do crime, combatemos qualquer sentimento de impunidade que o caso possa ter”, destacou Luiz Henrique.