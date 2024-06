VR: Teatro da Fevre recebe show de Dado Villa-Lobos e Cristina Braga

Volta Redonda – O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, no bairro Laranjal, mais conhecido como Teatro da Fevre, recebe no próximo dia 13 de junho o show que reúne a cantora e harpista Cristina Braga e Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista do Legião Urbana. A apresentação gratuita começa às 20 horas e é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) com a Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro).

Para ter acesso ao show, os interessados devem efetuar a troca do ingresso doando um litro de leite, que será entregue às instituições beneficentes da região. A troca dos ingressos começa nesta quinta-feira (6), das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília. Cada pessoa pode adquirir até dois ingressos.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou a parceria entre a prefeitura e a Funarj. “Esse show tem por objetivo levar música gratuita e de qualidade para a população, e será uma grande oportunidade, principalmente, para os fãs do Legião Urbana assistirem ao vivo ao Dado Villa-Lobos, além do espetáculo sonoro da harpista Cristina Braga”, disse Anderson.