VR: ‘Tenda de Proximidade’ já cadastrou mais de 220 pessoas

“A colaboração do morador é essencial para tornar Volta Redonda mais segura e melhor para todos. É muito importante a participação popular no Sistema Integrado de Segurança Pública”, acrescentou Luiz Henrique, destacando que, caso o morador não consiga estar na tenda, pode procurar a Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João.

Nessas duas semanas, a ‘Tenda de Proximidade’ da Ordem Pública esteve em oito bairros. Na próxima segunda-feira (8) o projeto estará no bairro Vivendas do Lago, das 10h às 14h, na Praça do Zé.