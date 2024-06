Hospital do Retiro terá mutirão de cirurgias dermatológicas

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, iniciará na próxima segunda-feira (1) mais um mutirão de cirurgias dermatológicas. A expectativa é atender 800 pacientes durante o mês de julho, de segunda a sexta-feira, a partir das 16h, e aos sábados e domingos, começando às 8h. Em 2023, a unidade fez quase 1,5 mil procedimentos do tipo nos meses de abril, maio e setembro.

A maioria das cirurgias é para retirada de lipomas, um tumor benigno; carcinomas, tumores que se originam de células da pele; nevos, manchas ou pintas na pele; cistos, que são nódulos subcutâneos; e queloides, calombo que aparece pelo excesso de colágeno (proteína), resultante do processo de cicatrização exacerbada em uma ferida.

De acordo com Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária de Saúde, o aumento no número de cirurgia é benéfico para população, uma vez que reduz filas de espera no SUS.

“A intensificação no número de cirurgias do Hospital do Retiro, assim como acontece no São João Batista (HSJB), mostra o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para reduzir as filas de espera por procedimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). Um trabalho que vem dando resultados e, o mais importante, oferecendo saúde de qualidade a quem mais precisa”, destacou.

A diretora-chefe do hospital, Márcia Cury, afirmou que a ação pode ser estendida para os meses de agosto e setembro, de acordo com a demanda.

“O mutirão é para atender quem está aguardando na fila e esteja inserido no Sistema de Gestão Municipal (Vivver). Os atendimentos acontecem sete dias por semana e o objetivo é reduzir o tempo de espera pelo procedimento. Além disso, em alguns casos é necessário o exame de biópsia para identificação de câncer. E a agilidade no diagnóstico é fundamental para acelerar o início do tratamento e aumentar as chances de cura”, reforçou.

A equipe do mutirão é coordenada pelo cirurgião-geral Reginaldo Sorrenti Marcello Júnior, e formada por cirurgiões gerais, plástico e dermatológicos. As cirurgias são feitas em salas apropriadas no ambulatório da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), anexo à unidade médica. Os pacientes contam ainda com equipe técnica do centro cirúrgico do hospital. Os pacientes são orientados sobre os cuidados no pós-operatório e recebem alta logo após o procedimento.