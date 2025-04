VR testa monóculo de acessibilidade em partida do Voltaço

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) promoveu um teste com o uso do Telescópio Monocular para deficientes visuais durante a estreia do Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço) na Série B do Campeonato Brasileiro. O evento, realizado no último domingo (6), no Estádio Raulino de Oliveira, marcou o retorno do clube à segunda divisão nacional após 27 anos.

Um dos destaques da partida foi a introdução do monóculo como uma ferramenta de acessibilidade para pessoas com baixa visão. O Telescópio Monocular, projetado para auxiliar na visualização de objetos e palavras à distância, foi testado por Renato Oliveira dos Santos, advogado de 43 anos, morador do bairro Jardim Vila Rica e portador de baixa visão.

Renato compartilhou sua experiência, ressaltando a importância da autonomia proporcionada pela tecnologia. “Foi excelente a questão da autonomia, de você poder enxergar os jogadores dentro de campo, o andamento do jogo, a bola. Foi muito interessante. É importante para a gente, que tem uma deficiência, ter autonomia para poder ver o jogo, não só escutar, né? Porque, para escutar, a gente coloca um rádio, mas ver é maravilhoso, é muito importante. Representa não só acessibilidade, mas também autonomia. É um passo fundamental para a inclusão social”, afirmou.

A iniciativa tem como objetivo não apenas garantir o direito à acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também promover a inclusão e a autonomia, proporcionando oportunidades de lazer e participação em eventos esportivos.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que o monóculo foi adquirido com o objetivo de avaliar sua eficácia para pessoas com baixa visão. Ele mencionou que, antes de usar o aparelho, Renato teve dificuldades para enxergar os detalhes do jogo apenas com seus óculos, mas, após o teste com o Telescópio Monocular, conseguiu uma visão mais próxima da de outros torcedores.

“Em breve, teremos mais dez equipamentos disponíveis para o público. Eles serão disponibilizados no Estádio Raulino de Oliveira, e os interessados poderão requisitá-los por meio de um formulário. A pessoa se responsabiliza pela devolução do equipamento ao término da partida, permitindo que mais torcedores com deficiência visual também possam ter acesso a essa tecnologia. Este é mais um passo da Prefeitura de Volta Redonda para garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, tenham as mesmas oportunidades de vivenciar e se divertir nas atrações da cidade”, explicou o secretário.