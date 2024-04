VR: ‘The Fevers’ é atração durante anúncio oficial da Viagem da Melhor Idade 2024

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda preparou um evento especial para anunciar oficialmente o destino da Viagem da Melhor Idade 2024. Este ano, a atração principal será o grupo ‘The Fevers’, banda de rock e pop que fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70.

Durante o show, que acontece no Clube Comercial, na Colina,os participantes dos projetos para a Melhor Idade das secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas) terão a confirmação de que o destino da viagem será Campos do Jordão, município paulista, na Serra da Mantiqueira. O evento está marcado para as 14h30 da próxima sexta-feira (26).

O programa ‘Viva a Melhor Idade’ vai beneficiar cerca de dez mil idosos em 2024. Eles serão divididos em 44 grupos e a primeira turma viaja no dia 30 de abril (terça-feira). As viagens seguem nos meses de maio, agosto, setembro, outubro, novembro, encerrando no dia 16 de dezembro.

Durante o evento que vai confirmar o destino da viagem, serão entregues os folders com todas as informações sobre o passeio. A programação está dividida em dois dias e inclui passeio por Capivari, centro turístico de Campos do Jordão, onde estão várias lojas, cafeterias e chocolaterias, e também pelo Parque Capivari, um espaço amplo e moderno, recentemente revitalizado, que conta com um carrossel bem romântico, uma roda-gigante e lago.

Além de conhecer Campos do Jordão – o mais alto município brasileiro, considerado estância climática e chamado de ‘Suíça Brasileira’, com sua arquitetura de inspiração alemã –, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde ficará hospedada. Os idosos serão recebidos com almoço e no primeiro dia ainda tem bingo, seguido de chá da tarde, jantar e baile com música ao vivo. No segundo dia do passeio estão incluídos café da manhã e almoço.

O prefeito Antônio Francisco Neto, que idealizou o programa ‘Viva a Melhor Idade’, afirmou que a viagem é a cereja do bolo de todas as ações que a prefeitura promove para dar uma qualidade de vida melhor à Terceira Idade.

“São pessoas que sempre acreditaram e ajudaram a construir a história da cidade. Retomamos os passeios, com estadia em hotel de luxo, em 2022, após a pandemia e já beneficiamos mais de 15 mil idosos somente nesses dois anos. Eles já foram a Teresópolis (RJ) e Caxambu (MG), desta vez, o destino é a bela cidade paulista de Campos do Jordão”, lembrou Neto.