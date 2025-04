VR: ‘Toca do Coelho’ recebe 50 mil pessoas na Páscoa 2025

Volta Redonda – Depois de nove dias consecutivos, a tradicional ‘Toca do Coelho’ de Volta Redonda encerrou as visitações na noite dessa quinta-feira (17), na Vila Santa Cecília. Instalado numa casa decorada com tema da Páscoa, tanto no seu interior como no seu entorno na Praça Brasil, o projeto recebeu, segundo levantamento feito pela coordenação do Banco da Cidadania, mais de 50 mil pessoas. As crianças e seus pais foram recebidos pelo coelho que, além de abraços e atenção para meninos e meninas, entregou mais de 10 mil ovos de chocolate.

“Todos os visitantes receberam senhas para entrar na Toca, puderam conversar com o coelho e ganhar ovos de chocolate. Acolhemos crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Todos que vieram ficaram felizes por participar da festa. Além da visita ao Coelho da Páscoa, nós tivemos diversas apresentações como o Coral da Casa Acolher e as fanfarras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-VR) e a de ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC). Destaco ainda que o evento serviu para que milhares de pessoas registrassem, com seus celulares, a bonita decoração do entorno da Toca do Coelho”, contou o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pelo evento.

O pecuarista Rafael Rollemberg levou a filha Catarina, de 5 anos, pela primeira vez, para ver o ‘coelho’. “É um projeto muito bacana. Minha filha ficou muito feliz e brincou bastante aqui. Valeu muito a pena ter vindo”, disse ele. A menina, muito extrovertida, logo emendou a conversa ao lado do pai. “Eu achei tudo muito legal. O coelho é bonito e fofinho e gostei muito do chocolate”, falou ela, orgulhosa de ter tirado uma foto abraçada com o ‘coelho’.

Quem também estava feliz por ir à Toca do Coelho foi a dona de casa Raiane Cristina, do bairro Três Poços, que levou o filho. “Todo ano eu venho e trago meu filho, pois ele gosta muito. Este projeto da prefeitura é muito importante. Eu desejo que continue por muitos anos, pois é uma diversão gratuita e maravilhosa para as crianças de Volta Redonda”, disse Raiane.

Frequentadora do projeto todos os anos, a dona de casa Juliana das Graças da Silva, do bairro Belo Horizonte, levou o seu filho de 5 anos, que possui Tea. “Tudo é muito legal. As ‘coelhetes’ são muito atenciosas com as crianças e, principalmente, com o meu filho que é autista. Em todos os eventos da praça ele vem comigo. É uma festa linda da nossa cidade”, disse ela.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que a Toca do Coelho foi idealizada em 2010, e que por 11 anos foi realizada na Praça Brasil. E todo ano recebe uma decoração renovada. Neto também aproveitou para elogiar e agradecer todos os envolvidas na realização do projeto.

“Recebemos e fizemos a alegria de milhares de crianças com a Toca do Coelho. Elas visitaram o nosso coelhinho e ganharam Ovos de Páscoa. É um projeto que fazemos com o maior prazer, pois vemos a felicidade de cada criança e de cada pai que vem aqui na Vila Santa Cecília”, disse o prefeito.

“Meu agradecimento a toda a equipe do Banco da Cidadania, coordenado pelo Ricardo Ballarini. Agradeço também ao Marco Vinício e ao Paulo Bernardo, que é criador da decoração da Toca do Coelho. Quero aproveitar e desejar a toda a população da cidade uma Feliz Páscoa, com muito amor e fraternidade”, finalizou Neto.